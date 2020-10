Foto: Harald Henden, VG

Jensen om importsmitte: − Var dette vi advarte mot

Frp-leder Siv Jensen mener at regjeringen må innføre obligatorisk testing for alle mennesker som kommer til Norge fra utlandet.

Det skriver Siv Jensen i et innlegg på Facebook.

Hun mener at Frp har advart mot importsmitte, og at regjeringen må lytte til kravet deres om at alle som reiser inn i Norge må testes.

«For to måneder siden krevde FrP obligatorisk koronatesting på flyplassene. Nå sier helsemyndighetene at en stor andel av smitten skyldes importsmitte. Det var akkurat dette vi advarte mot!», skriver Frp-lederen.

I dag presenterte regjeringen nye innstramminger, blant annet når det kommer til karantenereglene for arbeidsinnvandrere som kommer fra røde land.

«Nå kommer det nye inngrep som rammer både enkeltmennesker og ikke minst næringslivet. Nå må regjeringen lytte til FrP og innføre obligatorisk testing for mennesker som kommer til Norge fra utlandet.», skriver Jensen.

I Folkehelseinstituttets siste ukesrapport, skriver de at smitte fra utlandet har økt fra 19 prosent i uke 41 til 23 prosent i uke 42. Mest vanlig smitteland i uke 42 var Polen, med 106 tilfeller, Russland med 33 tilfeller og Storbritannia med syv tilfeller.

Fredag uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG at rundt halvparten av smittetilfellene skjer i private hjem, og at det var noen særlige områder de konsentrerte seg om når de utformet nye nasjonale tiltak:

– Det er særlig yngre mennesker i sosiale sammenhenger, enten det er privat eller ute på restauranter og lignende som er ett område, sa Nakstad.

– Og så er det arbeidsreisende som er ett område, og så er det visse geografiske områder som har høyere smittetrykk.

Disse tiltakene trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

I private hjem bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke.

Fra 200 til 50 på private arrangementer utenfor hjemmet.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Karantenereglene for utenlandske arbeidere som kommer til Norge vil ikke lenger få uttak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført.

Øvrige arbeidstagere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn:

Arbeidstagere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager.

Reglene for utenlandske arbeidstakere gjelder fra natt til lørdag.

