PRIORITERES: Herøy kommune lar i to uker dose syv i vaksineglassene gå til studenter som skal reise utenlands til høsten. Overlege i FHI Preben Aavitsland sier at studentene ikke skal prioriteres før jevnaldrende ikke-studenter. Foto: Tor Erik Schrøder

Kommune gir vaksine til utenlandsstudenter: − Ikke sånn at sjuende dose kan benyttes fritt

Herøy kommune tilbyr nå vaksine til studenter som skal studere i utlandet til høsten. – Alle dosene skal gis etter normal prioriteringsrekkefølge, sier FHIs Preben Avitsland.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Herøy kommune i Møre og Romsdal skriver på sine sider at de i uke 24 og 25 tilbyr vaksine til studenter som skal studere i utlandet til høsten. De oppfordrer studentene til å registrere seg, slik at de blir kalt inn.

– Vi gjør det vi kan for at studentene skal få vaksine før de drar, etter råd fra FHI, sier konstituert kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen.

I et informasjonsbrev om sommervaksinering datert 21. mai oppfordret Folkehelseinstituttet (FHI) kommunene til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet kan få to doser før utreise.

– Det har blitt godt mottatt av studentene. Vi er ikke en så stor kommune, men vi har studenter som er plassert rundt i verden vi også, så vi gjør dette for dem, sier Aasen.

Han har ikke oversikt over hvor mange studenter i kommunen som nå får vaksine fordi de skal reise ut.

Kommuneoverlegen sier at de lar dose nummer syv i glassene gå til studentene.

– Da skyver vi ikke på noen andre. Slik kan vi tilby vaksine til studentene, uten at det går utover noen andre. Jeg synes vi har vært flinke der, sier Aasen.

«Skal ikke prioriteres som gruppe»

– Alle dosene skal gis etter normal prioriteringsrekkefølge. Det er ikke sånn at sjuende dose kan benyttes fritt, sier overlege i FHI Preben Aavitsland til VG.

– Vårt inntrykk er at de fleste kommuner klarer å få ut sju doser av de fleste glassene. Det er bra. Men også den sjuende dosen skal benyttes etter normal prioriteringsrekkefølge.

FHI presiserer i informasjonsbrevet at oppfordringen ikke betyr at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før det etter alder er deres tur.

«Dette er ment som en åpning for at kommunene kan, hvis de selv finner det mulig, finne praktiske løsninger for at den enkelte

utenlandsstudent kan rekke å få begge doser før avreise», skriver FHI.

– Vi har oppfordret kommunene til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet, kan få to doser før utreise, om nødvendig med forkorting av intervallet til andre dose ned til tre uker. Studentene skal imidlertid ikke prioriteres før jevnaldrende ikke-studenter. Studentene har altså ikke en rettighet til å få to doser før avreise, sier Aavitsland.

Kommuneoverlegen i Herøy mener de har gjort rett i å gi dosene til studentene, og at de har fulgt FHIs råd.

DOSE SYV: Kommuneoverlege i Herøy Bjørn Martin Aasen sier at de lar dose nummer syv i glassene gå til studentene som skal reise ut til høsten, og mener de har forstått oppfordringen fra FHI riktig. Foto: Herøy kommune / Iselin Nevstad Øvrelid

– Jeg mener vi har forstått FHIs oppfordring riktig. FHI har veiledet oss i å prioritere disse studentene. Vi kan gjøre disse prioriteringene uten å endre prioriteringsrekkefølgen, og alle dosene blir gitt i henhold til prioriteringsrekkefølgen, sier Aasen.

– Men Aavitsland mener den syvende dosen dere gir til studentene, skal benyttes etter normal prioriteringsrekkefølge.

– Da tenker jeg at de snakker litt med to tunger. Vi gjør også tilpasninger i intervall for at studenten skal være klar til avreise, på oppfordring fra FHI, og gjør den nødvendige tilpasningen. Vi bruker ikke dosen fritt.

– Haster å få vaksinert studentene

Om man ikke rekker å fullføre vaksineringen før man reiser, sier Aavitsland at en mulighet er å utsette avreisen.

– En annen mulighet er å få siste dose der de skal studere; det må de kommunisere med studiestedet om. Til sammenlikning så vil alle uvaksinerte utenlandske studenter som kommer til Norge, få tilbud om gratis vaksinasjon her i Norge i løpet av de første ukene etter semesterstart.

Påtroppende leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem, sier det haster å få vaksinert studentene som skal reise ut.

– Ut- og innveksling er veldig viktig, og det må kunne gjennomføres i praksis. Det er tullete om en student skal ta en dose, og så reise tilbake​til Norge for å ta dose nummer to. Det ​vil få store økonomiske konsekvenser for studentene. Hvem skal betale for de dyre billetten​e ​frem og tilbake?

HASTVERK: Påtroppende leder i Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem mener det haster å vaksinere studentene som skal reise ut av landet. Foto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold

Lund er glad for at FHI har kommet med oppfordringen, og sier det er viktig at kommunene følger anbefalingen.

– Det er et ansvar hver enkelt kommune bør være bevisst. Mange studenter reiser i midten av august, så det begynner å haste.

Hun oppfordrer de aktuelle studentene til å ta kontakt med kommunen sin om man enda ikke har hørt noe.