FEIRER: Kameratene Ida Dyremo og Zyggis Pozela tar seg en pust i bakken etter nattens redningsaksjon.

Fjellfast hund gjenforent med eier: – Åh, den var glad!

Etter en strabasiøs natt ble hunden som satt fast på en fjellhylle på Hovden hentet av eieren.

– Hunden virket helt i skyene, så det var helt fantastisk, sier redningsmann Idar Dyremo til VG.

Påskedramaet fikk en god slutt da Dyremo og kameraten bestemte seg for å ta grep etter at politiet ga opp forsøket på å få hunden ned fra fjellhyllen.

Det var for farlig å sende inn redningsmannskap for å hente hunden, konkluderte politiet, samtidig som de varslet om at skavlen som hang over hyllen hunden satt på kunne falle ned.

Heldigvis kom både hunden og redningskamerater helskinnet ned fra fjellet.

FIKK MAT OG HVILE: Hunden koste seg med burger og vann før den flatet ut i Idar Byremos seng.

I dag ble hund og eier gjenforent.

– Hvordan reagerte hunden?

– Åh, den var glad! Så det var fantastisk, helt fantastisk dette, forteller Dyremo.

– Han virket fin i formen. Sliten, men fin.

Eier ønsket ikke å snakke med pressen om saken.

Redningsdramaet engasjerte bredt og tidligere onsdag kunne VG fortelle at initiativtageren bak en innsamlingsaksjon på Spleis ønsket å gi hele pengepotten til de to redningsmennene.

Etter at Spleis besluttet at de drøye 495.000 kronene skulle returneres til avsenderne, har det kommet en ny innsamlingsaksjon dedikert til redningskameratene Idar Dyremo og Zyggis Pozela.

PÅ VEI NED: Hunden hadde fortsatt to timer igjen etter å ha blitt reddet før den kom inn i hyttevarmen til Idar Byremo.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det var rørende, og faktisk veldig hyggelig. Det viser hvordan folk bryr seg om dyr og mennesker, sier Dyremo.

– Vet du hvor mye penger som er samlet inn til dere?

– Jeg har ikke peiling, sier Dyremo.

– Akkurat nå er det litt over 28.000.

– Det er ikke verst! Det er nesten en halv million, spøker han.

Dyremo sier han forstår at den andre Spleis-aksjonen, som endte på nesten en halv million kroner, returneres til avsenderne.

– Den var jo ikke opprettet av den grunnen, sier han.

– Jeg er litt rørt

Opprinnelig skulle den første Spleis-aksjonen gå til redningshelikopter. Da det viste seg at redningshelikopter var overflødig takket være de to redningsmennene, strømmet det inn meldinger til innsamler om at hun skulle gi potten til de to heltene.

– Vi fikk bare helt sjokk da vi kom ned, også var det første som poppet opp at det var så mange givere, forteller Dyremo.

– Men det viser at det er mye omsorg både blant folk og dyr, så jeg må si at jeg er litt rørt. Det er klart.

Spleisen har klokken 14.30 onsdag samlet inn over 53.000 kroner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post