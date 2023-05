INDRE URO: Tiril Størdal (21) har alltid følt behovet for å være perfekt.

Dramatisk økning i spise­forstyrrelser: − Fælt å tenke tilbake på tiden jeg var syk

Eksperter synes utviklingen er bekymringsfull. For Tiril Størdal (21) var tallet på vekten altoppslukende.

Kortversjonen Antall personer diagnostisert med spiseforstyrrelser i Norge har økt med over 30 prosent fra 2018 til 2022. Over 8000 personer fikk diagnosen i fjor.

Årsaker til oppsvinget kan være coronapandemien, urealistiske kroppsidealer på sosiale medier og større aksept for psykiske lidelser.

Tiril (21) slet med anoreksi i flere år. I dag lever hun et friskere liv.

Regjeringen vil inkludere spiseforstyrrelser i arbeidet med den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse, som legges frem i år. Vis mer

– Hvis jeg skal spise en klementin, ser jeg ikke en klementin. Jeg ser bare kaloriene.

Slik beskriver Tiril Størdal (21) hvordan det er å leve med en spiseforstyrrelse.

Fra 2018 til 2022 har antall kvinner og menn som har blitt diagnostisert med en spiseforstyrrelse, økt med over 30 prosent. Det viser nasjonale tall VG har fått tilsendt fra Helse Midt-Norge Helse Midt-NorgeHelse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag..

Spiseforstyrrelser er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten. I fjor fikk over 8000 personer i Norge diagnosen.

Tirils plan var egentlig ikke å gå ned i vekt. Hun ville få kontroll på den indre uroen hun følte på, og begynte derfor å trene på treningssenter da hun gikk på videregående.

Men med tiden fikk hun resultater av treningen, som bidro til mestringsfølelse – og dermed et stort fokus på hva hun puttet i kroppen.

Hun begynte å telle kalorier. Etter hvert ble timeplanen hennes mer og mer detaljert. Hun førte opp hva og når hun skulle spise. Alt dreide seg om mat.

– Jeg spiste mindre og mindre, samtidig som jeg trente mye, sier Tiril til VG.

Info Spiseforstyrrelser Anoreksi: Personer med anoreksi opplever ofte en intens frykt for å legge på seg.

Bulimi: Kjennetegnes av overspising etterfulgt av fremprovosert oppkast, bruk av avføringsmidler eller overtrening.

Overspisingslidelse: For noen kan lidelsen være preget av at man småspiser gjennom hele dagen, for andre kan det innebære sjeldnere episoder med store matinntak. Felles er at man spiser for å regulere følelser.

Uspesifiserte spiseforstyrrelser: Er en diagnose som brukes når en person er betydelig plaget av en spiseforstyrrelse, men mangler et eller flere nødvendige symptomer for å oppfylle diagnosekriteriene til anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse. Vis mer

Onsdag 27. november 2019 husker Tiril spesielt godt. Hun var kvalm og svimmel, og kom seg ikke opp av sengen.

– Jeg klarte ikke å stå på beina, fordi jeg ikke hadde fått i meg nok mat.

Hun skulle egentlig på skolen, men dro heller til legevakten. De skal ha trodd at Tiril hadde et angstanfall, og sendte henne videre til fastlegen.

«Hvor mye veier du?», skal fastlegen ha sagt. Tiril svarte på spørsmålet, men vekten viste et langt lavere tall.

Fastlegen henviste henne til behandling for anoreksi hos barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkBUP behandler barn og unge med psykiske lidelser. (BUP). Hun gikk der frem til hun fylte 18 år. Deretter gikk hun til behandling hos distriktspsykiatrisk senter distriktspsykiatrisk senterHos DPS mottar voksne over 18 år hjelp til det de sliter med psykisk. (DPS).

For å unngå smitteeffekt, vil ikke Tiril gå ut med hvilken vekt hun hadde da hun var på sitt verste. Anoreksi kjennetegnes av en intens frykt for å gå opp i vekt. Mange tror de er overvektige, selv når de er undervektige.

Når Tiril ser bilder fra da hun var syk, er det åpenbart for henne at hun ikke var frisk. Spiseforstyrrelsen gjorde Tiril blind.

– Det er fælt å tenke tilbake på den tiden jeg var syk. Jeg husker nesten ingenting. Det eneste jeg husker er at jeg følte meg svevende. Jeg følte meg nesten nær døden fordi jeg hadde så lite energi.

SKAPER MINNER: For Tiril er det viktig å ha venner og familie å støtte seg på.

Sunnhetshysteri

Avdelingsoverlege ved Søndre Oslo DPS, Shirin Eskeland, peker på flere årsaker til oppsvinget i antall spiseforstyrrelser:

Urealistiske kroppsidealer på sosiale medier.

Det er mer akseptert å slite psykisk, som kan føre til at flere oppsøker hjelp.

Det er et stort sunnhetshysteri og utseendefokus i befolkningen.

Folk sliter med økonomien som følge av sterk prisstigning og høyere rente. Dette kan være en belastning for mange.

Coronapandemien.

Eskeland mener det er positivt at stigma knyttet til spiseforstyrrelser brytes ned. Samtidig synes hun det er skremmende at flere og flere får diagnosen.

– Det er en vanskelig balansegang. Vi vil ikke at en spiseforstyrrelse skal bli en «hype» heller, sier Eskeland til VG.

Avdelingsleder for BUP ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, Trude Fixdal, ser fortsatt konsekvensene av coronapandemien. For mange barn og unge har det vært vanskelig å komme tilbake til skolehverdagen.

– For oss er ikke pandemien over. Vi har barn og unge som ble syke under pandemien som enda ikke er friske, sier Fixdal til VG.

Fixdal omtaler økningen i spiseforstyrrelser på landsbasis som dramatisk.

– Det er veldig bekymringsfullt. Dette er en forferdelig sykdom å ha. Noen har problemer med kropp og mat for resten av livet, sier hun.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap).

Spiseforstyrrelser er ett av flere tema som regjeringen vil ta med inn i arbeidet med den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse, som blir lagt frem i år.

– Målet vårt er at alle som har behov for det skal få hjelp. God forebygging, tidlig diagnose og behandling for spiseforstyrrelser er viktig, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap), til VG.

En forsvarsmekanisme

I november fikk Tiril diagnosen ADHD, som først og fremst innebærer impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. Studier viser at personer med ADHD har høy risiko for å utvikle spiseforstyrrelser.

ADHD-diagnosen ga Tiril et svar på hvorfor hun har følt på så mye indre uro.

– En spiseforstyrrelse er en forsvarsmekanisme, og kommer som følge av ett eller flere underliggende problemer. Da jeg fikk ADHD-diagnosen falt brikkene på plass, sier hun.

STUDENT: Tiril studerer psykolig ved Universitetet i Oslo.

Nå lar ikke Tiril tankene rundt mat og kropp gå utover atferden hennes i like høy grad.

– Jeg vil ikke si at jeg er helt frisk nå, men jeg lever et friskere liv. Det er lett å tenke at vekten definerer meg som person, men livet handler om opplevelser og minner, ikke bare tallet på vekten. Jeg har fått mer smaken på livet.