HJELPERE: Innvandringsgruppen i Jussbuss består av seks jusstudenter (f.v.): Anahita Jensen Vetlesen, Remi Strand, Karoline Nordheim Otterdal, Hedvig Ramm-Pettersen, Kristina Haga Kjøraas og Helene Græsholt Svalheim.

Jusstudenter jobber frivillig: Hjalp 2000 innvandrere på tre år

De tre siste årene har frivillige jusstudenter i Oslo hjulpet nesten 2000 innvandrere med juridisk bistand. Rettssikkerheten til utlendinger som ikke har råd til advokathjelp er truet, mener Jussbuss.

15. mars skrev VG at Utlendingsnemnda (UNE) tapte nesten halvparten av sakene til nemnda som var til behandling i domstolene i 2022.

– Dette er svært problematisk, sier Karoline Nordheim Otterdal i Innvandringsgruppen i Jussbuss til VG.

Jussbuss er et frivillig rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, og er drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo.

I 2022 behandlet Innvandringsgruppen i Jussbuss 791 saker om utlendingsrett. I 2021 var tallet 663. Året før 514.

– Vi har mange klienter som ikke har råd til å føre sakene sine for domstolene. Det er grunn til å tro at mange vedtak ville blitt omgjort om de hadde blitt behandlet i rettsapparatet, sier Nordheim Otterdal.

UNE et selvstendig, uavhengig og domstolslignende organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker.

– Jussbuss mener at den høye andelen av uriktige avgjørelser fra UNE, ikke bare svekker utlendingens rettsikkerhet. Det svekker også befolkningens tillitt til UNE som klageorgan, sier hun.

Info Dette er Utlendingsnemnda Utlendingsnemnda (UNE) er et selvstendig, uavhengig og domstolslignende organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker. Uavhengige nemnder eller nemndledere avgjør den enkelte saken. Alle saker som behandles i UNE, har først blitt behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI). I fjor behandlet Utlendingsnemnda 5502 saker. 18 prosent av sakene ble omgjort. Sakene som havnet i rettsapparatet utgjorde dermed under 1 prosent av den totale saksmengden. Kilde: UNE Vis mer

FÅR KRITIKK: Utlendingsnemnda behandlet 5502 saker i fjor. Av de 53 sakene som havnet i retten, tapte nemnda nesten halvparten.

Hun peker på at mange innvandrere er i en sårbar situasjon, som gjør det vanskelig å få prøvd et avslag for en domstol.

– De har ofte dårlig råd. De har ikke rett til fri rettshjelp, og mange har språkvansker. For mange betyr vedtak om utvisning, og avslag på familiegjenforening, at de havner i en svært dramatisk situasjon.

Jussbuss mener at en større andel av klagesakene i UNE burde vært behandlet i nemndmøte med tre nemndmedlemmer. I dag behandles de fleste sakene av kun en saksbehandler alene.

– I 2021 ble bare 5,7 prosent av sakene i UNE behandlet i nemndmøte med tre nemndmedlemmer, selv om dette skal være hovedregelen etter loven. I enda færre saker fikk klageren mulighet til å møte personlig hos UNE for å forklare seg i egen sak.

Nordheim Otterdal mener dette svekker rettssikkerheten.

– Skriftlige prosesser kan være vanskelige for innvandrere som ikke kan norsk godt. Det fører til mangel på kontradiksjon, og øker faren for misforståelser. Når man får møte opp personlig, og avgi en muntlig forklaring, vil det kunne opplyse en sak på en helt annen måte. Det ser vi mange eksempler på.

Info Dette er Jussbuss Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter. Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, i form av muntlig eller skriftlig juridisk veiledning, og i form av partsrepresentasjon. Jussbuss ble startet i 1971 og gir juridisk bistand innenfor følgende rettsområder: Utlendingsrett, gjeldsrett, husleierett, fengselsrett, arbeidsrett, sosial- og trygderett. Kilde: Jussbuss Vis mer

Jussbuss har tidligere påpekt at UNEs begrunnelser ofte er knappe.

– Sivilombudsmannen har ved flere anledninger kritisert UNEs begrunnelser for å være mangelfulle og ikke oppfylle begrunnelseskravet i forvaltningsloven. Dette samsvarer med vår erfaring, skrev Jussbuss i et høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet i 2021.

Jussbuss mener korte begrunnelser kan medføre betydelige problemer for utlendingen.

– Vedtak som fattes på utlendingsrettsområdet er ofte av stor betydning for den enkelte, og avslag kan få alvorlige konsekvenser for utlendingens liv. Eksempelvis kan et avslag på familiegjenforening eller et utvisningsvedtak medføre varig familiesplittelse.

JUSSTUDENT: Karoline Nordheim Otterdal er en av saksbehandlerne i Innvandringsgruppen i rettshjelpsforetaket Jussbuss.

UNE skriver selv i en oppsummering av UNE sine rettssaker i 2022 at de hadde en medholdsprosent på 55.

– Det vil si at vedtakene, i 55 prosent av tilfellene, ble kjent gyldig. Det svarer til 29 av 53 rettskraftige dommer.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen har omtalt UNEs medholdsprosent i rettssakene i fjor som «svært problematisk».

Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, advokat Marius Dietrichson, har karakterisert medholdsprosenten som «oppsiktsvekkende lav».

Totalt behandlet UNE 5502 saker i 2022.

– Vi tapte et tyvetalls saker i domstolene i 2022. Det er en veldig liten andel av UNEs vedtak som havner i domstolene, og vi er trygge på at vedtakene våre jevnt over vil stå seg ved en rettslig prøving. Men vi er likevel ikke fornøyde med en medholdsprosent på 55, skriver avdelingsdirektør Ketil Larsen i UNE i en e-post til VG.

Larsen peker på at både UNE og domstolene har selvstendige beslutningstakere.

– I en rettsstat er det ikke å forvente at domstolene alltid er enig med forvaltningen, eller at UNE som klageorgan alltid er enig med Utlendingsdirektoratet (UDI) som førsteinstans. Også innenfor domstolsystemet skjer det regelmessig at tingretten blir overprøvd av lagmannsretten eller at lagmannsretten blir overprøvd av Høyesterett. Disse overprøvingene betyr ikke at kvaliteten generelt er for dårlig i saksbehandlingen.

Larsen skriver at når det gjelder hvilke saker som skal avgjøres av en nemnd og hvilke som kan avgjøres av en nemndleder, så bruker UNE lovbestemmelsene som Stortinget har gitt.

SVARER: Ketil Larsen er avdelingsdirektør i Utlendingsnemnda (UNE).

– Uansett hvem som treffer vedtaket i UNE, blir sakene forberedt av vårt sekretariat, slik at flere personer er involvert i saksbehandlingen. Som forvaltningsorgan skiller UNE seg fra domstolene. Utgangspunktet for oss er skriftlig saksbehandling og forvaltningslovens krav til saksbehandlingen. Om Jussbuss ønsker å endre reglene slik at det blir mer muntlighet og flere nemndmøter, er det et politisk spørsmål.

Larsen skriver at de ikke kjenner seg igjen i at vedtakene til UNE generelt er for kort begrunnet, men at de ser at noen vedtak kan bli mer presise.

– UNE legger mye arbeid i å skrive gode vedtak, både juridisk og ved klarspråk. Vi ser derfor nøye på tilbakemeldingene vi mottar fra Sivilombudet, Jussbuss og andre, og vi gjør analyser av dommene vi får fra domstolene for å finne læringspunkter.