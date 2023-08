Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen mandag. Foto: Lars Skjeggestad Kleven / NTB

Bane Nor droppet undervannssjekk av Randklev bro

En inspeksjon i 2019 anbefalte en undervannssjekk av Randklev bro. Det ble ikke gjort fordi det ikke er et krav i Bane Nors regelverk. Mandag kollapset broen.

– Regelverket stiller ikke krav til inspeksjon under vann. Vi inspiserer under vann i tilfeller der det er indikasjon på skade eller feil på fundamentene, og det har det ikke på noe tidspunkt vært på fundamentene på broen, skriver Bane Nors presseansvarlige Anne Kirkhusmo i en e-post til Aftenposten.

Randklev bro kollapset mandag etter å ha fått store skader i ekstremværet i forrige uke. Det var skader på det ene brofundamentet som førte til at broen kollapset, ifølge Bane Nor.

Bane Nors regelverk baserer seg på standarder fra EUs jernbanebyrå.

Bane Nor vurderer en endring av inspeksjonspraksisen sin.

Det ikke vært ytret bekymring for broens evne til å tåle flom og ekstremvær, og den er blitt kontrollert gjennom hovedkontroller hvert sjette år – i tillegg til årlige kontroller og kontroller i etterkant av flom, opplyser Kirkhusmo.

Brua er dimensjonert for å tåle ekstremflom.

Kirkhusmo understreker at det aldri var fare for liv da broen kollapset. Trafikken på strekningen var stengt allerede to døgn før broen fikk skader.

Bane Nor skal nå vurdere en ny inspeksjonspraksis.

– Basert på at klimaendringene medfører villere vær og hyppigere flommer, så skal vi vurdere behovet for inspeksjoner, også under vann, sier hun.

