FOLLOBANEN: Bildet, som er tatt i Ski, er av det tekniske anlegget som forårsaker problemene på Follobanen.

Åpningen av Follobanen utsettes

Torsdag ble det klart at gjenåpningen av banen utsettes til 12. februar. Samtidig skriver Aftenposten at entreprenøren av Follobanen i august ble lovet 483 millioner kroner hvis de rakk å få klar Blixtunnelen innen fristen.

Bane Nor opplyser i en pressemelding torsdag at de har besluttet å utsette åpningen av Follobanen til søndag 12. februar. Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet, begrunnes det.

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor, i pressemeldingen.

Utsettelsen er kommunisert til Vy slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, og ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til reisende.

For en uke siden sa Frimannslund at Follobanens utfordringer ville være løst i løpet av januar måned.

– Vi står fortsatt på at vi kommer til å være klare til å åpne i løpet av januar. Det er ingen endringer i det, sa Bane Nor-sjefen da.

Nå er det altså likevel kommet endringer i de planene.

TUNNEL: Entreprenøren av Follobanen ble tilbudt nesten en halv milliard kroner ekstra for å få på plass Blixtunnelen innen fristen.

Ble lovet 483 milliarder

Torsdag skriver Aftenposten at entreprenøren av Follobanen i august ble lovet 483 millioner kroner hvis de rakk å få klar Blixtunnelen innen fristen.

Dermed kunne Bane Nor ha Follobanen ferdig til den fastsatte datoen, 11. desember.

Dette kommer fram i et referat fra styremøtet, som Aftenposten har fått innsyn i.

Det er Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) som er hovedentreprenør på Follobanen. Det var de som inngikk tilleggsavtalen med Bane Nor. Tunnelen ble levert 30. oktober. I tiden fram til 11. desember ble tunnelen testet og kvalitetssikret.

Avisen kjenner ikke til om det ville blitt betalt ut penger dersom de ikke nådde fristen.

Ønsker ikke kommentere

Konserndirektør for utbygging, Stine Undrum, skriver i en epost til samme avis at bakgrunnen for avtalen var at partene var uenige om endringskrav tilknyttet tunnelarbeidene.

– Dersom partene ikke hadde kommet til enighet om tilleggsavtalen var sannsynligheten stor for at partene måtte bedt om rettslig avklaring, og at åpningen av Follobanen hadde blitt utsatt, skriver Undrum i eposten.

Styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor står til ansvar overfor selskapets eiere, staten ved Samferdselsdepartementet. Det er han som har gitt grønt lys til avtalen.

Han ønsker ikke å kommentere avtalen overfor Aftenposten.

– Jeg er kjent med at Bane Nor har mottatt tilsvarende henvendelse, og jeg mener det er riktig at de svarer på dette.