FRONT FRA ØST: Slik ventes været å bli på søndag. Den lilla-fargede fronten vil gi snø på Østlandet og deler av Sørlandet særlig mandag, med en liten forsmak på søndag. Den blå stiplede linjen markerer et område med kaldere luft.

Snart blir det skiglede – på Østlandet

Her er gladmeldingen for alle som er glad i å gå på ski. På søndag kommer det nemlig ordentlig snø – men foreløpig bare på Østlandet.

Vi er allerede over halvveis i november og været så langt har vært mildt og relativt varmt i store deler av landet.

Spørsmålet er, når kommer vinteren, og hvor?

– Jo da, det kommer snø og den kommer på Østlandet nå i helgen, sier Olav Erikstad, vakthavende meteorolog i StormGeo til VG.

Det skyldes en front som ligger over Baltikum, som kommer inn mot Østlandet.

Frontkirkegård

Og det er litt spesielt, sier Erikstad.

– Områdene øst for Skandinavia, Baltikum og innover i Russland er det vi meteorologer kaller en frontkirkegård. Det er et område hvor værfronter som har vært aktive i Europa, går østover og blir stoppet og dør når de møter høytrykket fra Sibir.

Men, ikke alle.

Nå ser det nemlig ut til at det har blitt liv i en av disse frontene, som «gjenfødes» i Østersjøen, snur og kommer østfra og inn over Østlandet i helgen.

Og da blir det snø!

TRENGER SNØ! Det er barmark og kunstsnø i skiløypene på Beitostølen under den nasjonale sesongåpningen i helgen. Men nå kommer snart snøen.

Erikstad forklarer at vi normalt ligger i det som kalles vestavindsbeltet, men for å få snø på Østlandet er vi avhengig av at vinden kommer fra øst, slik den gjør nå med denne nye fronten.

– Hele Østlandet, med Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, muligens også på Sørlandet, øst for Lindesnes, vil få noen centimeter snø på søndag og rundt 10 centimeter på mandag, litt avhengig av hvor du bor, sier meteorologen.

Over 500 meter

– Blir snøen liggende?

– Ja, vinden har et nordøstlig drag, så det er ikke noe typisk mildvær i sikte. Men det kan nok bli litt slapsete utover uken, spesielt nær kysten, sier han.

Erikstad sier det kommer mer nedbør utover uken neste uke, og det meste kommer som snø, bortsett fra ved kysten der det vil falle som regn.

SKIFØRE! Snart blir det slike skiløyper som denne opp til Lunkefjell ved Sjusjøen.

– Hvor høyt opp i terrenget må du for å være garantert snø neste uke?

– På søndag og mandag vil det bli snø på hele Østlandet, uavhengig av høyden. Men utover uken er det innlandet og høyereliggende områder over ca. 500 meter som får snø.

Det betyr at, for eksempel, på Lillehammer kan det fort komme 20–30 centimeter snø, ifølge Erikstad.

– Hva slags vær får resten av landet i helgen?

– Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får pent og klart vær i helgen. Men man må nok regne med morgentåke innover i disse delene av landet, sier han.

Obs! Solen forsvinner på Nordkapp som får mørketid allerede nå i helgen.