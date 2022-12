HJERTEGOD! Linda Duurhuus fra Hammerfest ville gjøre noe fint for dem som sitter hjemme på julaften. Nå har julaftenene hennes blitt en tradisjon.

Linda redder julen!

– Det er skambelagt å si at man er ensom, og derfor er det mange som kvier seg for å melde seg på. Møt uføre Linda, som ber inn vilt fremmede til julaften.

Julen er nok den høytiden hvor vi har de høyeste forventningene. Og felles for de aller fleste, er at vi gleder oss til lange, fine stunder med god mat og hygge med familien.

Og julaften er den aller fineste dagen, hvor vi deler den beste maten og gir hverandre gaver, til klokkeklang og «Deilig er jorden» på Spotify.

Men ikke for alle.

Noen blir sittende alene i julen.

Det bestemte Linda Duurhuus fra Hammerfest seg for å gjøre noe med. Vi skriver julen 2016 – for åtte år siden.

– Jeg hadde lest på Facebook og i VG at mange var ensomme i julen. Datteren min og jeg satt jo også alene og vi hadde god plass rundt bordet, sier 44-åringen til VG.

Derfor ble de to enige om å legge ut et Facebook-innlegg hvor de inviterte folk hjem til seg i julen.

Men starten var litt skuffende, for ingen meldte seg.

Ikke året etter, heller.

Ingen ville komme til Linda og datteren julaften.

Info VGs julekalender! I hele desember presenterer VG en sak hver dag i julekalenderen «Lys i mørket». I en tid med økonomisk usikkerhet og krig i Europa, vil VG lage saker ment for å glede deg, røre deg eller få deg til å le. Send gjerne inn tips til saker på lysimorket@vg.no. Vis mer

Tungt å innrømme

Hammerfest er en liten by og Linda tror at det er ekstra tungt å innrømme at man er ensom i småbyer enn i storbyen, hvor du kan være mer anonym.

Men, i romjulen og på nyttårsaften var terskelen lavere for å melde seg for folk som ville komme.

– Det ble veldig hyggelig. På nyttårsaften hadde jeg også invitert en del venner, og de som kom hadde det veldig fint med mine venner, sier hun.

JULEHYGGE: Linda Duurhuus, opprinnelig fra Hammerfest, har invitert fremmede til julemiddag.

Tredje året løsnet det.

I 2018 fikk hun nemlig en forespørsel fra Frivilligsentralen om hun ville låne lokale av dem, slik at flere kunne komme.

– Da ble det fart på sakene. Etter Facebook-oppdatering og en sak i lokalavisen iFinnmark strømmet påmeldingene inn og julaften var det 30 til bords på Frivillighetssentralen.

Og det var ikke småtterier de fikk servert.

– Vi hadde laget både pinnekjøtt, ribbe og lutefisk. Til dessert hadde vi riskrem, multekrem og karamellpudding.

Ikke nok med det, men Linda og datteren gikk ut i lokalsamfunnet og fikk folk og bedrifter til å donere julegaver.

Responsen var enorm og hver deltager fikk 4–5 julegaver.

I 2019 var Linda bortreist i julen, men en lokal restaurant tok arrangementet på strak arm.

Linda er ufør, men jobber litt med blomster. I tillegg driver hun og utdanner seg til blomsterdekoratør.

– Jeg er ikke så god på å være ufør, sier hun lattermildt.

Vil spre ideen

Linda tok selv kontakt med VG og sier det var litt flaut å skrive inn på vegne av seg selv.

– Men jeg tenker samtidig at det kanskje kan inspirere andre til å sette i gang med noe, og kanskje gjøre det å be om og å ta imot hjelp, litt mindre flaut, skrev hun til VG.

Og vi synes dette definitivt fortjener et større publikum og tok telefonen til ho Linda (44).

I 2020 ble arrangementet stanset på grunn av Covid. Men, som leder i Hammerfest Røde Kors fikk hun i stand «Julehjelpa». Der skaffet de mat og julegaver til familier som sliter økonomisk, og den har fortsatt siden.

Nå er hun ikke lenger leder i foreningen. Men fortsetter å arrangere julefeiring og julehjelpen under Røde Kors.

Linda flyttet ned til Elverum i 2020, men dro oppover i fjor for å arrangere jul i Hammerfest. Det samme gjør hun i år!

Har du lyst til å være med Linda og de andre, så kan du ta kontakt via Facebook-gruppen «Julefeiring for alle i Hammerfest».

– Hvem er det som kommer på julefeiringene?

– Det er ikke nødvendigvis folk med dårlig økonomi, men folk som er alene. Og de vil ha noen å være sammen med, sier hun og fortsetter.

– Det er skambelagt å si at man er ensom, og derfor er det mange som kvier seg for å melde seg på. Mange venter helt til dagene rett før jul med å melde seg.

Hun skryter veldig av næringslivet i byen.

– Hammerfest er en fantastisk by, maten koster jo litt, så jeg ringte rundt til byen bedrifter og alle jeg tok kontakt med bidro med penger, slik at jeg ikke måtte betale fra egen lomme.