STO FREM: Tidligere i år sto Miriam frem i VG.

Varslet om psykiater for 20 år siden – nå blir hun hørt

Statsforvalteren mener psykiateren har brutt helsepersonelloven og utvist «intimitetskrenkende atferd» i terapien med Miriam. – En lettelse å bli trodd, sier hun til VG.

I vinter fortalte Miriam historien sin i VG.

Hun var tenåring da hun ble psykiaterens pasient høsten 2001.

Gang på gang varslet hun om hendelser i terapirommet.

Miriam opplevde ikke å bli hørt. Likevel ga hun ikke opp.

– Mitt ønske er, og har alltid vært, at andre skal slippe å bli utsatt for det samme som meg, sier Miriam.

Varslene handlet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger.

Kan miste autorisasjonen

I vinter varslet Miriam Statsforvalteren i Oslo og Viken – 20 år etter at hun sa ifra første gang.

Nå er sak en hennes ferdigbehandlet.

I den skriftlige vurderingen som VG har sett konkluderer statsforvalteren slik i Miriams sak:

Psykiateren har brutt helsepersonelloven om forsvarlig om omsorgsfull hjelp.

Psykiateren har brutt kravene til journalføring.

Statsforvalteren ber dessuten Statens helsetilsyn å vurdere suspensjon av psykiateren i påvente av endelig vedtak i saken.

Dette skjer i de sakene Statens helsetilsyn mener helsepersonell utgjør en fare for sikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

Psykiateren har tidligere gjennom sin advokat, Halvard Helle, avvist påstandene i Miriams varsel. Også i 2002 avviste psykiateren anklagene.

I dag ble det kjent at psykiateren kan miste autorisasjonen etter flere varslingssaker – blant annet Miriam sin sak.

Avgjørelsen ligger nå hos Statens helsetilsyn.

TRODD: For Miriam har det vært en belastning å varsle.

I dag sier Miriam til VG:

– Å få full støtte oppleves som en stor oppreisning. Denne saken har jeg levd med i over 20 år, og det har vært krevende.

– Jeg er først og fremst veldig lettet over og glad for å bli trodd. Og det er bra for pasientsikkerheten at vi nærmer oss en beslutning, sier hun.

«Traumatisert»

To uavhengige spesialister i psykiatri har vurdert varselet fra Miriam – og behandlingen hun fikk av psykiateren.

Den ene konkluderer med at Miriam ble traumatisert av kontakten med psykiateren.

«Dette har i sin tur bidratt til forverring av en allerede alvorlig tilstand, og hun har i perioder vært livstruende syk», konkluderer den sakkyndige.

UTRYGG: – En del av meg mistet tilliten til systemet, sier Miriam til VG.

I vurderingen fra statsforvalteren står det at det er mulig psykiateren selv hadde andre intensjoner med behandlingen enn Miriam la i dem.

«Men vi anser det like fullt som hans ansvar å sikre at slike handlinger ikke ble misforstått,» står det.

Miriam selv er klar på at hun ikke feiltolket handlingene til psykologen den gangen.

Videre skriver statsforvalteren at psykiateren har utvist «intimitetskrenkende atferd» i forbindelse med samtale og undersøkelse av Miriam i 2001.

«Vi finner at hans atferd er i strid med kravet til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp,» står det i den skriftlige vurderingen.

Miriam sier det er en stor lettelse å bli trodd.

– En del av meg hadde mistet tilliten til systemet, så at dette skjer nå er helt fantastisk.

– Å varsle og stå frem koster svært mye. I dag kjenner jeg at det virkelig var verdt det, sier Miriam.

Advokat Halvard Helle.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, mener det er grunn til å stille seg kritisk til Statsforvalterens konklusjoner i saken.

– Den synes å være basert på vurderingene til de to sakkyndige i saken. Påstandene i denne saken blir ikke sannere eller riktigere av at Statsforvalteren – i strid med gjeldende saksbehandlingsregler – begir seg inn på en vurdering av saken 20 år senere, sier Helle.

Psykiateren bestrider å ha brutt Helsepersonelloven om forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

– Det er ikke grunnlag for suspensjon i en sak der Statsforvalteren for 20 år siden kom til en konklusjon som er stikk i strid mot det som står i dagens oversendelsesbrev, sier Helle.

Advokat Mette Yvonne Larsen.

Mette Yvonne Larsen er Miriams sin advokat. Hun er glad for at Miriams varsel er tatt på alvor av Statsforvalteren.

– Det er en lettelse for Miriam å bli trodd – 20 år etter at hun varslet. Nå må Statens helsetilsyn behandle saken raskt, spesielt siden suspensjon er aktuelt, sier Larsen.

Hun mener statsforvalterens vurdering er særdeles grundig.

– Den etterlater ingen tvil om at psykiateren har oppført seg på en måte som ikke hører hjemme i et lege-pasient-forhold. At statsforvalteren ber helsetilsynet om å vurdere suspensjon, mener jeg sier mye om alvoret i Miriams sak, som handler om grenseoverskridende handlinger mot et barn.

Psykiaterens advokat, Halvard helle, har fått lese uttalelsene fra advokat Larsen.

– Det viktig å understreke at Statsforvalteren ikke har reell eller formell avgjørelsesmyndighet i denne saken. Og de har heller ikke spesielle forutsetninger for å vurdere faktum i en tilsynssak som ble avsluttet for over 20 år siden. De som skal avgjøre dette, er Helsetilsynet. Vi har vesentlige faktiske og rettslige innvendinger mot oversendelsen fra Statsforvalteren.

VG har spurt Statens helsetilsyn om når de vil vurdere suspensjon av psykiateren.

Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

– Vi vil behandle saken på vanlig måte og så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

– Generelt kan vi si at suspensjon av autorisasjon er et midlertidig forbud mot bestemt yrkesutøvelse eller midlertidig fratagelse av autorisasjon, inntil det er tatt endelig beslutning i en sak. Suspensjon kan gis med varighet inntil seks måneder og kan forlenges én gang. Det vil si at suspensjonen maksimalt kan vare i 12 måneder.

Info Dette er varslene mot psykiateren: Forfatter Hilde Rød-Larsen (48) mener psykiateren utnyttet legerollen for å få sex.

Victoria Nordberg (38), som var psykiaterens pasient i 20 år, har varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler.

Miriam (35) har varslet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet høsten 2001.

En tidligere pasient varslet om psykiaterens behandlingsmetoder i 2020.

Statsforvalteren undersøker en sak som gjelder en inntakssamtale med en pasient.

I slutten av mars åpnet de tilsyn i enda en sak, etter et varsel om «påstand om mangelfull behandling».

I slutten av mai skrev NRK at Statsforvalteren åpnet tilsyn etter et nytt varsel – mot psykiateren og en kollega. Ifølge Aftenposten handler varselet blant annet om «privatisering av behandlerrelasjonen» og svikt i behandling. I denne saken er det også åpnet tilsyn mot en institusjon.

Statsforvalteren undersøker også psykiaterens utskriving av vanedannende medisiner . Bakgrunnen var muntlige opplysninger de hadde mottatt, skriver Statsforvalteren. Vis mer

