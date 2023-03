OMKOM I ULYKKE: Hana Mazi Jamnik (19) omkom i ulykken i Botsheitunnellen i Strand i fjor høst. Politiet vil tiltale lastebilsjåføren.

Hana (19) døde i ulykken - nå vil politiet tiltale sjåføren

Politiet vil at lastebilsjåføren som kjørte på Hana Mzi Jamnik (19) skal tiltales for brudd på vegtrafikkloven etter dødsulykken i august i fjor.

En 55 år gammel lastebilsjåfør har vært siktet etter dødsulykken i Botsheitunnelen i Strand i august i fjor, der den slovenske langrennsløperen Hana Mazi Jamnik (18) ble påkjørt og døde mens hun gikk på rulleski.

Politiadvokat Oda K. Evensen bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at saken er ferdig etterforsket og sendt til Rogaland statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse.

Han vil innstille på å ta ut tiltale mot lastebilsjåføren for brudd på vegtrafikkslovens paragraf 3, som blant annet går ut på at trafikanter skal ferdes hensynsfullt slik at ingen kommer til skade.

– Utover det vil jeg ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier hun til avisen.

TUNNEL: Botsheitunnelen på fylkesvei 523.

Det er statsadvokaten som endelig avgjør om sjåføren skal tiltales eller om saken skal henlegges. Lastebilsjåføren har erkjent at det var han som kjørte på 19-åringen, men mener ulykken skyldtes lysforholdene i tunnelen.

