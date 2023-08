Onsdag 2. august: Dette har skjedd i natt

USAs tidligere president Donald Trump er tiltalt for tredje gang. Denne gang for forsøk på å overstyre valgresultatet i presidentvalget i 2020. Bakgrunnen for tiltalen er stormingen av Kongressen den 6. januar 2021, og månedene som ledet opp til dette.

Ingrid Hovda Storaas

VG