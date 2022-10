1 / 18 GÅTT BORT: Marit Christensen døde natt til fredag, 73 år gammel. Bildet ble tatt under et intervju med VG på Theatercaféen i 2019. KLAR: I 1984 ble Marit Christensen ny NRK-korrespondent i Moskva. FEIRER: Moskva Marit feiret sin 50 års dag med regissør Knut Erik Jensen og NRK-kollega Hans Wilhelm Steinfeld. PÅ JOBB: «Moskva-Marit» fotografert i Moskva i daværende Sovjetunionen i august 1985. MARIT, OM MARIT: Marit Christensen (da 51) skrev bok om suksesstrener Marit Breivik. LETTET: Marit Christensen med sin daværende advokat Tor Erling Staff etter at den såkalte smykkesaken ble henlagt. HUMØRSPREDER: Ved en anledningen var Marit Christensen en følsom tamburinspiller i dansebandet Topaz, sammen med smørsanger Trond Viggo Torgersen. BØD PÅ SEG SELV: Marit Christensen deltok i 1992 i Se og Hørs prøve-OL for kjendiser. VEKT: Marit Christensen vant fram med klage på en dommer i 1992. Hun følte seg krenket av dommerens spørsmål om hennes vekt under gjeldsforhandlinger. OPERERT: I 2010 hadde journalisten gjennomgått en slankeoperasjon og gått ned 90 kilo. Her hos legen Dr. Zalmai ved Oslo Hjerteklinikk. BOK: Her fra pressekonferanse i forbindelse med at Marit Christensen hadde skrevet boken «Moren», om Wenche Behring Breivik. INTERVJU: I forbindelse med lanseringen av boken «Moren» om Wenche Behring Breivik, stilte Marit Christensen til intervju på VGTV. SALAT: Marit Christensen i kantinen på Nationalbiblioteket i 2010. KRYKKE: Marit Christensen i forbindelse med et intervju i VG i 2013. ALLTID OPPDATERT: Marit Christensen var en lesehest. forrige neste fullskjerm GÅTT BORT: Marit Christensen døde natt til fredag, 73 år gammel. Bildet ble tatt under et intervju med VG på Theatercaféen i 2019.

«Moskva-Marit» er død, 73 år gammel: − Et forbilde

NRKs tidligere Moskva-korrespondent Marit Christensen døde natt til fredag på Ullevål sykehus etter kort tids sykdom.

Det bekrefter familien til NRK. Dødsårsaken utover det er ikke kjent.

Christensen ble 73 år gammel. Hun var både journalist, programleder og forfatter, og begynte i NRK i 1977 etter journalistikkstudier. I 1984 tok hun over som Moskva-korrespondent for statskanalen etter Hans-Wilhelm Steinfeld.

Til sammen har hun bodd 10 år i det tidligere Sovjetunionen til ulike tider.

Info Marit Christensen (1948–2022) Utdannet cand.mag. med russisk, folkeminnevitenskap og etnografi, samt Journalisthøyskolen.

Journalist og redaktør i NRK fra 1977 til 2002.

Ble kjent som «Moskva-Marit» da hun var NRK-korrespondent i Sovjetunionen i årene 1984–1988.

Var en av statskanalens største profiler i 25 år. På 90-tallet ledet hun aktualitetsprogrammet Apropos, og sammen med Per Ståle Lønning underholdningsprogrammet «For Galleriet».

Etter pressedekningen av eksmannens «smykkesak» i 2003 følte hun seg som et medieoffer. Da hun kom over dette startet hun et forskningsprosjekt om «Medieoffer-syndromet» sammen med professorene Lars Weisæth og Ragnar Waldahl.

Har gitt ut flere bøker. Blant annet «Smirre» sammen med Vladimir Smirnov i 1994, «Målrettet. Til topps med Marit Breivik» i 2000, selvbiografien «Liv i bilder» i 2011, og «Ord kan drepe» om gravende journalistikk i 2012.

I 2013 kom den omdiskuterte boken « Moren », om Wenche Behring Breivik.

Hun var gift tre ganger. Har ingen egne barn, men stebarn og stebarnebarn til stor glede.

Marit Christensen døde natt til fredag 30. september 2022 etter kort tids sykdom, opplyser familien til NRK. Vis mer

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier at «dette var en trist nyhet».

– Marit Christensen hadde flere roller i NRK. Mest kjent ble hun som Moskva-korrespondent, den første kvinnen i rollen. Hun var kunnskapsrik, respektert og et forbilde for mange, skriver Fürst Haugen i en tekstmelding til VG.

Hans-Wilhelm Steinfeld, som var NRKs Moskva-korrespondent før Christensens fireårsperiode fra 1984, mottok meldingen om kollegaens død fra Russlands grense i Dagestan.

– Med Marit er en fantastisk musikalsk venn gått bort, på alle måter en fremragende tolker av russisk musikk og språk, skriver Steinfeld i en tekstmelding.

Også NRK-profil Jon Gelius uttrykker sorg på Twitter: «Trist melding å våkne til», skriver Gelius som minnes Christensen som en raus kollega.

Hadde hjerteproblemer

I et portrettintervju med VG i mars sa hun at hun slet med å bli gammel og være syk samtidig. Et halvt år tidligere hadde hun et hjerteinfarkt som utviklet seg til hjertesvikt.

Hun fortalte at hjertet slo sakte og ujevnt og at hun i perioder var helt tom for energi.

– Jeg har hatt to hjerteinfarkter, og det siste utviklet seg til hjertesvikt. Det ene hjertekammeret er ødelagt, slik at det halter. De to kamrene danser samba, men i ulik takt. Det gjør at det ikke kommer nok surstoff rundt i blodet, og jeg blir så slapp at jeg nesten ikke klarer å røre meg, fortalte den tidligere Sovjetunionen-korrespondenten.

– Det er forbannet ikke å klare ting lenger. Ikke å ha krefter til noe. Jeg orker ikke engang å ta en drosje. Men så har jeg jo heller ikke noe ute av huset å gjøre. Det eneste jeg gjør nå om dagen er å ni-glane på alle TV-kanaler jeg kan se. Dessverre kan jeg ikke se russisk TV lenger. Det hadde vært faglig interessant å få følge med på hva de sier om krigen der nå, sa hun.

Kommenterte Gorbatsjovs død

VG var i kontakt med Marit Christensen da Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov (91) døde 31. august i år.

Christensen møtte Gorbatsjov flere ganger.

– Jeg har truffet mange verdensledere men han slår alle rekorder. Gorbatsjov er det mennesket som har betydd mest for verdenshistorien på 1900-tallet, sa hun.

Christensen trakk frem hvordan Gorbatsjov velsignet sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland og ikke forhindret rivingen av Berlinmuren, og på den måten bidro til gjenforeningen av Europa.

– Men han var en tro kommunist. Han hadde tenkt seg at landet skulle forandres og forbli kommunistisk. Han trodde selv at det var en politisk holdning som var holdbar.