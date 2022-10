GÅTT BORT: Marit Christensen døde natt til fredag, 73 år gammel. Bildet ble tatt under et intervju med VG på Theatercafeen i 2019.

«Moskva-Marit» er død, 73 år gammel

NRKs tidligere Moskva-korrespondent Marit Christensen døde natt til fredag på Ullevål sykehus etter kort tids sykdom.

Det bekrefter familien til NRK.

Dødsårsaken utover det er ikke kjent.

Christensen ble 73 år gammel. Hun var både journalist, programleder og forfatter, og begynte i NRK i 1977 etter journalistikkstudier. I 1984 tok hun over som Moskva-korrespondent for statskanalen etter Hans-Wilhelm Steinfeld, skriver NRK.

Til sammen har hun bodd 10 år i det tidligere Sovjetunionen til ulike tider.

Info Marit Christensen (1948–2022) Utdannet cand.mag. med russisk, folkeminnevitenskap og etnografi, samt Journalisthøyskolen.

Journalist og redaktør i NRK fra 1977 til 2002.

Ble kjent som «Moskva-Marit» da hun var NRK-korrespondent i Sovjetunionen i årene 1984–1988.

Var en av statskanalens største profiler i 25 år. På 90-tallet ledet hun aktualitetsprogrammet Apropos, og sammen med Per Ståle Lønning underholdningsprogrammet «For Galleriet».

Etter pressedekningen av eksmannens «smykkesak» i 2003 følte hun seg som et medieoffer. Da hun kom over dette startet hun et forskningsprosjekt om «Medieoffer-syndromet» sammen med professorene Lars Weisæth og Ragnar Waldahl.

Har gitt ut flere bøker. Blant annet «Smirre» sammen med Vladimir Smirnov i 1994, «Målrettet. Til topps med Marit Breivik» i 2000, selvbiografien «Liv i bilder» i 2011, og «Ord kan drepe» om gravende journalistikk i 2012.

I 2013 kom den omdiskuterte boken « Moren », om Wenche Behring Breivik.

Hun var gift tre ganger. Har ingen egne barn, men stebarn og stebarnebarn til stor glede.

Marit Christensen døde natt til fredag 30. september 2022 etter kort tids sykdom, opplyser familien til NRK. Vis mer

Hadde hjerteproblemer

I et portrettintervju med VG i mars sa hun at hun slet med å bli gammel og være syk samtidig. Et halvt år tidligere hadde hun et hjerteinfarkt som utviklet seg til hjertesvikt.

Hun fortalte at hjertet slo sakte og ujevnt og at hun i perioder var helt tom for energi.

– Jeg har hatt to hjerteinfarkter, og det siste utviklet seg til hjertesvikt. Det ene hjertekammeret er ødelagt, slik at det halter. De to kamrene danser samba, men i ulik takt. Det gjør at det ikke kommer nok surstoff rundt i blodet, og jeg blir så slapp at jeg nesten ikke klarer å røre meg, fortalte den tidligere Sovjetunionen-korrespondenten.

– Det er forbannet ikke å klare ting lenger. Ikke å ha krefter til noe. Jeg orker ikke engang å ta en drosje. Men så har jeg jo heller ikke noe ute av huset å gjøre. Det eneste jeg gjør nå om dagen er å ni-glane på alle TV-kanaler jeg kan se. Dessverre kan jeg ikke se russisk TV lenger. Det hadde vært faglig interessant å få følge med på hva de sier om krigen der nå, sa hun.