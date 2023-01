UVÆR: I dette området, pluss Nordland og Trøndelag, vil folk legge merke til uværet.

Har sendt ut flere farevarsler: − Forferdelig mye

Meteorologene varsler om snø, snøfokk og kraftige vindkast fra og med natt til fredag.

Uværet gir seg ikke i Norge helt ennå. De siste dagene har det vært trafikkaos. Busser som ikke kommer, vogntog som står fast pluss trafikkulykker- og uhell.

At det blir lignende utover helgen er ikke usannsynlig.

– Det er forferdelig mye farevarsler nå, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Iselin Skjervagen til VG.

Akkurat nå er det åtte farevarsler om vær og vind i det langstrakte land. På Østlandet er det varslet om mye snø og kraftig vind noen steder. I Trøndelag og Nordland varsles det kraftig vind – få oversikt her:

Info Dette er farevarslene Agder og deler av Vestfold og Telemark. Svært mye snø, oransje nivå. Mellom 25 til 40 centimeter. Torsdag kveld til fredag kveld.

Deler av Østlandet og Agder. Snø, gult nivå. Mellom 15 til 25 centimeter. Torsdag kveld til fredag kveld.

Fjellet i Sør-Norge. Kraftig snøfokk, gult nivå. Fra fredag til natt til lørdag.

Indre deler av Rogaland og Vestlandet. Snø, gult nivå. 15 til 30 centimeter i indre strøk, mer i fjellet. Fra natt til fredag til natt til lørdag.

Indre og mindre strøk av Vestlandet og Rogaland: Kraftige vindkast, gult nivå. Vindkast på 27 til 30 m/s. Ferger, fly og strøm kan bli påvirket av vindkastene. I tillegg blir det snø og snøfokk. Fra natt til fredag til ettermiddag fredag.

Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal. Kraftige vindkast, gult nivå. Vindkast på 27 til 30 m/s. På kysten kan det bli opp mot 33 m/s. Fra natt til fredag til lørdag formiddag.

Deler av Nordland. Kraftige vindkast, gult nivå. Vindkast på 27 til 30 m/s. Fra natt til fredag til lørdag kveld.

Deler av Nordland og Trøndelag. Moderat ising på skip, gult nivå. Muligheter for rask ising på små båter. Vis mer

Lavtrykk-aktivitet

Skjervagen sier at grunnen til det dårlige været er lavtrykk-aktivitet. Selv etter det verste er over lørdag, må folk være observante.

– Lavtrykket kommer fra sør på kontinentet. I løpet av lørdag blir det mildvær i Sør-Norge, og da blir det speilglatt. Folk må være observante, for det vil fortsette ut helgen.

Onsdag og torsdag har det kommet en rekke oppfordringer fra politiet, Ruter, Vegtrafikksentralen og meteorologene. Kort oppsummert bes det om å utsette alt av kjøreturer, og bare ferdes i trafikken om du må.

Det understreker Skjervagen.

– Jeg ville hvert fall gjort det. Det er allerede vanskelige forhold, og vil fortsette å være vanskelig. Vi har sett at det har vært mye kaos.

– Ikke dra ut

Også Ruter har oppfordringer til folk. Det bes om å følge med på værmeldingen og på Ruter sine nettsider.

– Værmeldingen er ikke veldig lovende for morgendagen, men vi prøver å gjøre det som er mulig for at ting skal som normalt. Vi deler veien med andre, så vi blir også fort påvirket av dem om de skulle stå fast.

Per nå tror ikke Skjervagen at farevarslene blir oppjustert, men sier det ennå er mulighet for det.

I områdene hvor det er meldt sterke vindkast kan alt av trafikk påvirkes, i tillegg til strøm. Folk oppfordres til å feste løse gjenstander slik at de ikke flyr av gårde.

– Generelt vil jeg si at folk ikke burde dra ut med mindre de må. Det kan bli to harde dager med tanke på været.