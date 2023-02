ETTERFORSKES: Politiet etterforsker Sykehuset Levanger.

Det var Anne Charlsen Øverkil (38) som døde ved Levanger sykehus

Sykehuset Levanger har fått status som mistenkt etter 38-år gamle Anne Charlsen Øverkil døde sammen med sitt ufødte barn.

Det var 38-år gamle Anne Charlsen Øverkil, bosatt i Stjørdal, som døde på sykehuset i Levanger sammen med sitt ufødte barn, 29. januar 2023.

Barnet døde før Øverkil gikk bort.

Politiet frigir navnet i samråd med de pårørende.

Helse Nord-Trøndelag varslet politiet og Helsetilsynet etter dødsfallet.

Politiet har også startet etterforskning og Sykehuset Levanger har fått status som mistenkt.

– Saken ble innledningsvis ansett som en undersøkelsessak. Basert på den informasjonen politiet har per nå etterforsker vi hvorvidt avdøde har mottatt forsvarlig helsehjelp, dvs. hvorvidt det foreligger overtredelse av helsepersonelloven § 4, skriver politiadvokat Malin Borg til VG.

Avdøde ble begjært obdusert, og politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten og har nå antatt dødsårsak.

– Basert på antatt dødsårsak har vi foretatt en vurdering av hvilke helsepersonell som skal avhøres. Det jobbes nå med avhør av disse. Det gjøres fortløpende vurdering på aktuelle etterforskningsskritt etter hvert som vi får inn informasjon.

Fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag har tidligere sagt til Trønder-Avisa at dødsfallet er uventet og hendelsen tragisk.

– Vi forstår at utfallet er det verst tenkelige for pårørende og helsepersonell. Dette er en tung tid for de gjenlevende og for helseforetaket, sa Noem.