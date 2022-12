Følg direkte: Rettsmøtet i Baneheia-saken der Viggo Kristiansen skal frifinnes

I dag vil påtalemyndigheten legge ned en frifinnende påstand for Viggo Kristiansen i Borgarting lagmannsrett.

Etterforskere fra Oslo politidistrikt har i over halvannet år jaktet nye spor i Baneheia-saken etter at Viggo Kristiansen fikk saken sin gjenopptatt.

Rettsmøtet skjer i Borgarting lagmannsrett i dag - mens Viggo Kristiansen vil få dommen torsdag. Han har allerede sonet over 20 år for den gamle dommen han fikk i saken, men slapp ut fra fengsel i fjor sommer.

Viggo Kristiansens mangeårige advokat Arvid Sjødin sier på vei inn i Borgarting lagmannsrett at Kristiansen ønsker å bli ferdig.

– Han har forventninger til at det skal bli bra, så blir det en psykolgoisk avslutning for ham og det er veldig viktig for ham å få et punktum.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om en frifinnende dom for Kristiansen. Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg har forberedt et faktisk og juridisk utdrag som er felles for aktørene i salen.

Det faktiske utdraget inneholder dokumentbevis, som den gamle tiltalen og dommen mot Kristiansen fra Kristiansand byrett i 2001.

Her ble han dømt for drapene og overgrepene i Baneheia, men også for gjentatte overgrep med en mindreårig jente i perioden mellom mai 1994 og desember 1996 – samt for hensynsløs atferd mot en kvinne i Kristiansand i tidsrommet fra mai 1998 til januar 1999.

Det juridiske utdraget vil være rettskilder som lover og andre dommer som statsadvokatene vil vise til i forbindelse med straffeutmålingen for de to siste sakene.