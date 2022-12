HAR KJEMPET: Advokat Arvid Sjødin har forsvart og kjempet for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. Nå ser Kristiansen selv frem til å møte i retten, sier Sjødin.

Viggo Kristiansen ser frem til å møte i retten: − Psykologisk viktig

I dag møter Viggo Kristiansen i retten for å bli frikjent i Baneheia-saken.

Viggo Kristiansen, som har sonet over 20 år for overgrepene og drapene i Baneheia i 2000, fikk etter gjentatte forsøk saken sin gjenopptatt i februar i fjor.

Han har hele tiden ment at han er uskyldig. Etter at han fikk saken gjenopptatt, har Oslo-politiet etterforsket den på nytt. Det har endt med at påtalemyndigheten mener han har vært uriktig dømt, og må frifinnes for ugjerningene.

Kristiansen kommer selv til å møte i Borgarting lagmannsrett torsdag, der han vil få opplest dommen:

– Viggo er klar og ser fram til å være tilstede i retten. Det er psykologisk viktig for ham å få en slutt på denne saken, sier hans forsvarsadvokat Arvid Sjødin til VG.

Domsavsigelsen starter klokken 12, og sendes her på VG. VGTVs sending begynner 11.15.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for ugjerningene.

Se tidslinjen for hva som har skjedd i saken fra 2000 og til nå her:

Skal utmåle straff for andre forhold

Dette er påtalemyndighetens hovedargumenter for at de mener Kristiansen må frifinnes:

Det finnes ikke DNA-bevis som med sikkerhet kan knyttes til Viggo Kristiansen.

Teledatabevisene trekker i retning av at han ikke er skyldig.

Jan Helge Andersens forklaringer er lite troverdige, og kan ikke trekkes i Kristiansens disfavør.

Samtidig som Baneheia-dommen falt, ble Kristiansen også domfelt for to andre saker. Disse har han også erkjent:

Gjentatte overgrep med en mindreårig jente i perioden mellom mai 1994 og desember 1996.

Hensynsløs atferd mot en kvinne i Kristiansand i tidsrommet fra mai 1998 til januar 1999, også omtalt som en kikkersak.

Retten skal i tillegg til å vurdere påtalemyndighetens påstand om frifinnelse for Baneheia-ugjerningene, utmåle en riktig straff for disse to forholdene.

Påtalemyndighetene mener 10 måneder fengsel er en riktig straff, og har argumentert for at straffen skal settes som om han kun ble dømt for dette i den opprinnelige saken i Kristiansand byrett i 2001.

Kristiansens forsvarer har argumentert for at straffen burde settes noe lavere, til åtte måneder, og ber retten om at han anses på mildeste måte.

Det er uansett ikke snakk om at Viggo Kristiansen skal tilbake i fengsel, for dommen som venter ham, er for lengst ferdigsonet.