Flåtebesøket: − Svært dårlig forhold mellom Norge og Russland

Norsk sikkerhetsekspert avviser russisk reaksjon på det amerikanske flåtebesøket. – Jeg tror ingenting kan skade forholdet mellom Russland og Norge mer enn krigen i Ukraina, sier forsker.

Kortversjonen Den amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford ankommer snart Oslo.

Russland reagerer negativt og kaller det «en skadelig maktdemonstrasjon».

Sikkerhetsekspert Ingerid M. Opdahl avviser dette og mener krigen i Ukraina er mer skadelig for Norge-Russland-forholdet.

USA har allerede oppnådd sitt mål ved å sende et tydelig signal om deres militære kapasiteter, mener forsker Tor Ivar Strømmen. Vis mer

Snart klapper verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford, til kai i Oslo.

Det gikk ikke lang tid før reaksjonen kom fra den russiske ambassaden.

– Tatt i betraktning at det innrømmes i Oslo at Russland utgjør ingen direkte militær trussel for Norge, ser slike maktdemonstrasjoner ut som ulogiske og skadelige, skriver Timur Tsjekanov ved Russlands ambassade i en epost til NTB onsdag.

– Dette er ikke en overraskende uttalelse, sier førsteamanuensis Ingerid M. Opdahl ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)/Forsvarets høgskole til VG.

IKKE OVERRASKET: Ingerid M. Opdahl, førsteamanuensis, ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) /Forsvarets høgskole til VG.

– Men er dette flåtebesøket en skadelig maktdemonstrasjon?

– Jeg tror ingenting kan skade forholdet mellom Russland og Norge mer enn krigen i Ukraina, sier hun.

– Russisk retorikk

Opdahl sier uttalelsen må sees i sammenheng med Russlands ønske om å ha mest mulig handlefrihet i Nord-Atlanteren, og at det er et mål for NATO å vise tilstedeværelse her oppe.

– Ambassadørens uttalelser er et uttrykk for Moskvas politikk. Så dette er Russlands offisielle linje, sier hun.

Opdahl mener det ligger mer bak uttalelsene fra den russiske ambassadøren.

– Denne retorikken har som siktemål å føre oppmerksomheten over på NATO og amerikansk tilstedeværelse og derved fremme en fortelling om vestlig aggresjon i Europa.

1 / 5 PÅ DEKKET: Verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford, i Nordsjøen utenfor Danmark mandag. forrige neste fullskjerm PÅ DEKKET: Verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford, i Nordsjøen utenfor Danmark mandag.

– En definitiv trussel

– Ambassadøren sier Russland ikke utgjør noen direkte militær trussel for Norge. Stemmer det?

– I og med at Russland i fjor gikk til en fullskalainvasjon av Ukraina, så foreligger det definitivt en trussel i europeisk sikkerhetspolitikk som også angår Norge, sier Opdahl.

Hun mener Russland understreker det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, men at Norge må forholde seg til den generelle sikkerhetssituasjonen i Europa nå.

– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Norge og Russland nå?

– Det er svært dårlig fordi så å si alle sider berøres av at Russland invaderte Ukraina. Den bilaterale kontakten er svært begrenset, både når det gjelder offisielle og uformelle forbindelser, sier hun.

FORSKER: Tor Ivar Strømmen er forsker ved Sjøkrigsskolen.

– USA har sendt tydelig signal

Tor Ivar Strømmen, som forsker på maritim strategi og sjømaktsteori ved Sjøkrigsskolen, mener USA allerede har oppnådd mye av det de ønsket med flåtebesøket.

– USA har sendt et tydelig signal om at de har store kapasiteter og er villige til å vise dem frem, og gjøre dem relevante i våre nærområder, sier Strømmen, som mener USA, med sitt nærvær utgjør en reell potensiell trussel mot Russland.

Han sier Russland ikke utgjør en direkte trussel mot Norge nå, men han advarer om at det kan endre seg ved en eskalering av krigen i Ukraina.

– Hvis situasjonen i Ukraina utvikler seg til en konfrontasjon mellom USA og Russland, så vil områdene rundt Norge være de strategisk viktigste i hele verden, sier Strømmen.

