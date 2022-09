HOLD IGJEN, MIN VENN!: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) holdt Terje Aasland (Ap) fysisk igjen før han skulle på talerstolen mandag. Aasland klarte å holde igjen statens pengepung i talen – og lovet et stramt budsjett, også etter forhandlinger med SV.

Energiministeren om strømforhandlinger: − Knallstramt

Regjeringen planlegger å få strømstøtte til både private og bedrifter gjennom Stortinget innen slutten av måneden. Da har de ikke mye å gå på, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vi har en forpliktelse til å diskutere strømstøtteordningen med SV og håper vi kan lande et godt budsjett med dem. Men det å bruke mer oljepenger i den tiden vi nå er inne i er uaktuelt for denne regjeringen, sier energiminister Terje Aasland til VG.

Mandag har han holdt en redegjørelse for Stortinget, og beskrevet regjeringens plan for å motvirke energikrisen.

Hele 94 strømforslag kom på bordet fra opposisjonen. Et av dem er regjeringens budsjettpartner SVs forslag om å endre på strømstøtten for vanlige folk.

– Hva har dere å gi til SV i eventuelle forhandlinger?

– Vi legger frem det budsjettet vi tror er mest riktig for Norge i den situasjonen vi befinner oss i. Det er et stramt budsjett, men et prosjekt som jeg mener har riktig profil, sier Aasland.

Han understreker samtidig:

– Når vi legger frem statsbudsjettet så er det knallstramt. Det er helt uaktuelt å bruke mer oljepenger, sier Aasland.

HVISKER SØTE ORD: SVs Torgeir Knag Fylkesnes fikk delt noen ord med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i løpet av mandagens strømdebatt. Snart skal de møtes til dyst rundt forhandlingsbordet, der Fylkesnes skal organisere baktroppene som SVs forhandlingsboss.

SV: Håper på større grep

Under redegjørelsen varslet Aasland når regjeringen planlegger å legge frem ulike forslag for Stortinget. Både når det gjelder strømstøttepakken til bedriftene, men også den varslede økningen i strømstøtte til husholdningene, sikter de seg mot 30. september.

– Det betyr jo mest sannsynlig at deres modell er klar, og at vi kan sette oss ned til å diskutere. Jeg håper at regjeringen ser at det er behov for å ta større grep nå enn tidligere, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til VG

Ifølge regjeringskilder VG har snakket med mandag, er det ikke mye penger å gå på. De vil gå til sin foretrukne budsjettpartner først, og da blir strømstøtten for husholdningene en del av forhandlingene, får VG opplyst.

SV har krevd at strømstøtten til husholdningene vris, slik at den har større omfordelende effekt; altså at de som har minst og bruker minst, skal få noe mer enn i dag.

– Vi er klare for forhandlinger med det samme de er klare til å sette seg ned, sier Bergstø.

VIL HA MER: SVs fungerende leder Kirsti Bergstø krever mer fra regjeringen før forhandlinger om strømstøttepakke og budsjett med regjeringen Støre.

Har avtale

SV har allerede en avtale med regjeringen om å forhandle om endringer i strømstøtten i høst. Bergstø sier de ikke har fått tilbakemelding om et konkret tidspunkt for når dette skal skje, men at hun håper det skjer raskt.

Torsdag forrige publiserte SSB tall som viste at det er de med høyest inntekt som har fått mest i strømstøtte, målt i kroner og øre.

– Når regjeringen har blitt enige med seg selv om sin modell er vi klare til å sette oss ned og forhandle om endelige resultater. Vi har jekket opp strømstøtten i alle tidligere runder, og jeg håper jo også at regjeringen ser at det er behov for å ta større grep nå enn tidligere, sier Bergstø.

Info Slik vil SV endre strømstøtten SV har foreslått en ny strømstøttemodell som deles inn i trinn basert på hva man bruker. De vil at staten skal: Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.

Dekke 80 prosent av strømprisen for de neste 2000 kilowattimene som brukes per måned

Sette et tak der man kan få strømstøtte for opptil 3000 brukte kilowattimer i måneden, i motsetning til 5000 som er dagens tak. Vis mer

– Det er alltid sånn at man møtes ved et forhandlingsbord med ulike utgangspunkt. Nå har vi kommet ut av tidligere forhandlinger med bedre resultat, det håper vi å gjøre denne gangen også, legger hun til.

EKSSTATSMINISTER: Erna Solberg vil gjerne har regjeringen med på brede forlik, men møter foreløpig en kald skulder.

– Knallstramt

Høyre-leder Erna Solberg har bedt om et bredt forlik fordi strømprisene treffer det norske folk og norske bedrifter så hardt. Under debatten på Stortinget viste hun til erfaringen med brede forlik fra corona-støtteordninger.

Hun sier det er et dilemma at regjeringen skal gå ti SV i strømstøtteforhandlingene.

– Nå har regjeringen fremmet noe og gått til et parti som egentlig ikke vil gi penger til næringslivet. Det betyr at den pressekonferansen på fredag hadde liten verdi for bedriftene. Det er først når Stortinget er ferdig at folk får vite hvilke rammebetingelser det er. Derfor er det viktig å hastebehandle dette. Kommuniserer du krise, så er det viktig å handle som det er krise også. Da er det ikke bare vanlige budsjettforlik som gjelder, da burde det også være en kriseforståelse i dette, sier hun.

Like etter redegjørelsen Aasland sier han ikke har lest forslagene Høyre kom med under strømkrisemøtet enda.

– Men mye av det går på hvordan vi skal videreutvikle energinasjonen Norge. Vi fikk bred tilslutning til tilleggsmeldingen til energimeldingen som vi la frem og fikk behandlet i Stortinget før sommeren