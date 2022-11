SKUFFET: Johannes Kiese er ikke fornøyd med behandlingen han fikk av Air Baltic da han skulle reise hjem til Norge på søndag. Flyturen TIL Riga gikk derimot uten problemer.

Strandet i Riga med rullestol

Johannes Kiese (25) ble søndag sittende igjen i rullestolen da flyet til Oslo lettet fra Riga. Han føler seg diskriminert og er sjokkert over behandlingen han fikk.

Kiese er politisk rådgiver i AUF og hadde vært på et seminar sammen med andre AUF-ere i den latviske hovedstaden Riga.

– Jeg har jo hatt noe trøbbel med å komme meg om bord på fly tidligere. Men det har alltid løst seg. Denne gangen ble jeg stående igjen som følge av strukturell diskriminering mens de andre i AUF-følget kom med flyet, sier Johannes Kiese.

Betjeningen i skranken forlangte ifølge 25-åringen at han skulle ta ut batteriet på sin rundt 200 kilo tunge rullestol, angivelig for å dokumentere at stolen ikke ville eksplodere under flygingen.

– Sjokkerende

– De skjelte meg ut og påsto at jeg ikke hadde sendt inn nødvendige dokumenter om rullestolen. Det er feil, jeg viste de mailen fra SAS om at all informasjon var gitt og bekreftet den 17 oktober. Likevel insisterte de på at jeg måtte ta ut batteriet fra rullestolen, noe som er helt uvanlig og en større og tidkrevende teknisk operasjon som jeg ikke har sjanse til å gjennomføre, sier Kiese som har cerebral parese.

– Jeg opplevde dette som veldig sjokkerende, legger han til. AUF-rådgiveren jobber daglig med saker om diskriminering av minoriteter og folk med funksjonsnedsettelser.

SAS opplyser at det er snakk om en såkalt «code share», der de gjennom Star Alliance også markedsfører og selger disse flygingene, men at det er Air Baltic som er operatør.

– Bilde ble ikke sendt

Air Baltic bekrefter i en e-post til VG at en slik hendelse fant sted, men sier de aldri fikk tilsendt et bilde av rullestolens batteri slik de den 17. oktober ba om via reisebyrået hvor Kiese hadde bestilt billettene.

– Et akseptabelt bilde ble ikke sendt, derfor kunne ikke Air Baltic bekrefte rullestolen i passasjerens reservasjon. Av sikkerhetsmessige årsaker trenger flyselskap alltid slik informasjon før en flyging, og dette kan ikke ordnes på stedet, skriver Air Baltics informasjonsavdeling.

Flyselskapet skriver videre at passasjeren ikke fikk reise fordi slik informasjon manglet. Det var heller ikke mulig å undersøke batteriet ordentlig på stedet.

– Jeg har aldri fått beskjed om at jeg måtte sende et bilde av rullestolens batteri. Jeg fikk tvert imot en bekreftelse fra SAS om at alt var i orden, sier Kiese.

Air Baltic skriver i e-posten at det er flyselskapet som opererer flygingen som bør kontaktes i forkant slik at man kan unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Halvor Endrerud, generalsekretær i AUF som var med på samme tur, var ikke til stede da Kiese først ble bedt om å ta ut batteriet fra rullestolen men kom til senere.

– Johannes ble bedt om å gjøre noe han ikke har mulighet til med den sykdommen han har. Jeg fikk til slutt løsnet en skrue og det tok meg en time. Jeg klarte å åpne dekselet etter mye jobb og etter å ha lett på hele flyplassen etter verktøy. Men da hadde flyet gått, sier Endrerud til VG.

Han forteller at de hadde sendt SAS alle spesifikasjonene på rullestolen i god tid i forveien og derfor regnet med at alt skulle gå greit. Søndag, forteller han, fikk også Air Baltic et dokument på hvilken batteritype stolen har, uten at det løste saken.

På veien til Riga fløy de også med Air Baltic og da oppsto det ingen problemer.

Kiese og Endrerud fløy hjem med Norwegian mandag ettermiddag.