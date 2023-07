DYR STUDIETID: Heine Berntsen må betale mye fra egen lomme som student i London når valutakursen er slik den er i dag.

Heine (20) fikk sjokkregning: − Sinnssykt

Studielivet i London har blitt enda dyrere for Heine Berntsen, som har fått økt studiekostnadene med 50.000 kroner. ANSA frykter at flere studenter dropper utenlandsoppholdet.

ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, er bekymret over situasjonen. De tror den høye kursen kan føre hele samfunnslag ut av utenlandsstudier.

Universitetet i Oslo (UIO) rapporterer at de ikke har sett en økning i studenter som trekker seg fra utenlandsstudier.

Berntsen har klart å finansiere økningen gjennom ekstrajobb.

Lånekassen kan justere støtten til skolepenger ut fra valutakurser ved studier utenfor Norden. Vis mer

– Når man studerer i utlandet er det mange risikoer, og dette er en av de, sier Heine Berntsen i en video til følgerne sine på Snapchat.

Da han startet studiene sine i London høsten 2022, var det allerede dyrt å leve, og frem til juni i år betalte han 20.000 kroner i leie.

Da fakturaen for skolepengene kom, fikk han seg en overraskelse. I pund var ikke forskjellen så stor, men i norske kroner ble det over 50.000 kroner mer.

– Jeg tenkte ikke at det skulle være så sinnssykt, sier han.

Berntsen studerer Business administration på Hult businesschool, og har egentlig to år igjen. Nå har han likevel valgt å korte ned på studieløpet ved å ta kurs denne sommeren, da han betaler leie uansett, slik at han kunne spare.

Han er langt fra den eneste som har slitt med lav kronekurs.

– Ikke begynn en gang

Berntsen fikk mye respons da han fortalte følgerne om den dyre tilværelsen, og flere av dem mente det var best å bare la være å reise.

– Folk var sånn: «ikke begynn engang», sier Heine.

ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, er bekymret over situasjonen.

– Det er skuffende å se at regjeringen konsekvent lukker døren for at visse samfunnslag får muligheten til å studere i utlandet, sier president Anna Sandal Hellesnes.

TRIVES: Selv om det er dyrt, synes Heine det er verdt det å bo i London.

De frykter at den høye kursen vil føre til at flere dropper utenlandsopphold.

– Vi får tilbakemeldinger av studenter som ikke har muligheten med mindre de får hjelp hjemmefra, sier Hellesnes.

Sånn skal det ikke være mener ANSA, og sier det er på tide å ta et reelt tak for å øke studiestøtten over tid.

UIO opplyser til VG at de ikke har opplevd en økning i studenter som trekker seg fra opphold i utlandet. De har heller ikke fått henvendelser fra studenter som er bekymret.

BEKYMRET: President i ANSA Anna Sandal Hellesnes mener det er på tide å ta et reelt tak for å øke studiestøtten.

Fikk noe mer støtte

Skolepengene for neste års semester har Heine Berntsen allerede betalt. Til høsten har han fått innvilget 30.000 kroner mer enn sist. Det hjelper på, men holder ikke, så Heine er glad for at han har en jobb ved siden av studiene.

– Det er viktig å jobbe, og jeg jobber med sosiale medier og har sommerjobb nå, sier han.

Ifølge Lånekassen kan støtten til skolepengene bli valutajustert hvis man studerer utenfor Norden.

– Dette kalles utgangskurs, og den blir fastsatt 1. april. Før vi betaler ut skolepengene, sjekker vi om valutaen skolepengene skal betales i, har endret seg med mer enn 1 prosent. Har den det, vil beløpet som utbetales være enten større eller mindre siden støtten ble innvilget, skriver de i en e-post til VG.

