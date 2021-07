VÆPNET POLITIAKSJON: Onsdag ettermiddag foregår det en væpnet politiaksjon i Tromsdalen. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Hells Angels-medlem siktet for trusler mot politiet

En person er pågrepet i forbindelse med en koordinert aksjon mot Hells Angels lokaler i Tromsø.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet i Troms gjennomførte onsdag ettermiddag en koordinert aksjon mot lokaler på Storslett og i Tromsø som har tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels.

Bakgrunnen for aksjonen var et medlem av klubben er siktet for trusler mot en politiansatt, skriver politidistriktet i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet i aksjonen.

– Det er en ung mann som er medlem av Hells Angels, sier politioverbetjent Ståle Luther, fungerende leder for Felles enhet for etterforskning, forebygging og etterretning, til VG.

Luther vil av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på hvordan trusselen ha blitt fremsatt.

– Hendelsen oppsto i helgen og har vært etterforsket siden mandag, sier han.

Under aksjonen beslagla politiet et skytevåpen og en mindre mengde narkotika i Tromsø.

fullskjerm neste Aksjonen er rettet mot Hells Angels, som har lokaler der aksjonen pågår.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer opplyste mens aksjonen pågikk at den ikke var til fare for innbyggerne i Tromsø.

Ifølge Nordlys var det fem politibiler og én ambulanse til stede ved lokalene i Tromsdalen. Avisen skriver at politiet forlot stedet rundt klokken 14.40.