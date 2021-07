REAGERER: Fabian Stang (H) ble lei seg da Gahr Støre ba høyresiden i norsk politikk om å ta ansvar for høyreekstremisme. Foto: Hallgeir Vågenes

Fabian Stang: − I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22. juli til partipolitikk

I et nå slettet Facebook-innlegg går den tidligere Høyre-ordføreren hardt ut mot Ap-lederens tale under minnemarkeringen torsdag. Misforstår med vilje, svarer Ap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22. juli til partipolitikk, han sa at høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremister, skriver Stang innledningsvis i innlegget som nå er slettet.

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, legger han til.

I kommentarfeltet til innlegget får Stang både kritikk og støtte for innlegget. Tidligere leder for Unge Høyre og førstekandidat for Høyre i Buskerud, Sandra Bruflot, skriver følgende i kommentarfeltet:

– Her er jeg uenig med deg Fabian. Høyresiden har et ekstra ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme. Spesielt fordi Arbeiderpartiet og AUF kan si svært lite før de enten får beskjed om at de bruker 22.juli, eller før de får trusler og hets mot seg, skriver Bruflot.

Hun vil ikke utdype mer overfor VG.

Innen kl. 19.40 har Stang slettet innlegget, og han kommenterer følgende til VG:

– Måtte innse at 22. juli fortsatt er så betent at man bør la meninger bli hos en selv, skriver han i en tekstmelding.

Her er innlegget i sin helhet:

Foto: faksimile, hentet fra Facebook 22. juli kl. 19.22

Ba om ansvar

Bakgrunnen er at Ap-lederen ba høyresiden i politikken om å ta et spesielt ansvar for å forhindre høyreekstremisme under talen sin på minnemarkeringen på Utøya torsdag.

– Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme. Ikke lukke øynene, sa Støre under minnemarkeringen.

Støre var ikke tilgjengelig selv for å gi en kommentar til Stangs innlegg torsdag kveld.

– Det virker som om Stang med vilje har misforstått, sier Støres pressesjef Jarle Roheim Håkonsen til VG, like før Ap-lederen skal på Dagsrevyen.

VG har også kontaktet AUF om Facebook-utspillet til Stang. De hadde ikke mulighet til å kommentere, ettersom de deltar på 22. juli-konserten torsdag kveld.

– Vi har vært tydelig på at én mann er ansvarlig for handlingene 22. juli. Støre sa i samme debatt at Erna har sagt mange gode og kloke ting den siste tiden. Han har også gjentatt i mange døgn at venstresiden har ansvar for å motvirke venstreekstremisme og høyresiden et spesielt ansvar for å motvirke høyreekstremisme, sier Håkonsen.

– Jeg skjønner ikke at han dro det kortet

Til VG presiserer Stang at han er uenig i det Støre sa under talen sin, ettersom 22. juli var noe som rammet hele den norske befolkningen, ifølge den tidligere Høyreordføreren.

– Men du anerkjenner at AUF var målet bak terroren?

– Ja, absolutt, det er ingen tvil om at terroristen hadde et politisk budskap, men det er ikke et budskap som har noe forankring i Høyre, Venstre, Frp og KrF, sier Stang.

– Er du redd for at innlegget kan oppfattes som ufølsomt?

– Nei, jeg hadde et veldig godt forhold til AUF da jeg var ordfører i sin tid, så det er jeg ikke bekymret for. Jonas gjorde meg rett og slett lei meg, jeg skjønner ikke at han dro det kortet.

Stang mener at Jonas Gahr Støre ikke har noen forståelse for hvor mye partiet hans har gjort for å forebygge ekstremisme siden terrorangrepet i 2011, blant annet ved å besøke skoler.

– Men har dere gjort nok?

– På ingen måte. Dette er en kamp du aldri vil vinne. Men hver gang du snakker med unge mennesker om at man ikke skal vise hat, og at man skal respektere hverandre, så blir verden litt bedre. Men dette er ikke en kamp vi vinner, sier Stang.

Saken utvides.

Går i mot partifellen

Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre, understreker at dette har vært en vanskelig dag for alle, men særlig for AUF og Arbeiderpartiet som var målet for den høyreekstreme terroraksjonen, samt de som oppholdt seg i regjeringskvartalet.

Han går også i mot det partifellen skriver på Facebook.

– Jeg er uenig med Fabian Stang i det han skriver, opplyser Sanner til VG.

– Uavhengig av politisk ståsted har vi alle et ansvar for å slå ned på ekstremisme og hatprat, men som regjeringsparti har vi et særlig ansvar. Det ansvaret tar vi, legger han til.