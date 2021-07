I RISIKOGRUPPEN: I Norge får foreløpig kun barn og ungdom i alderen 12–15 år med risiko for å bli alvorlig syke av coronaviruset tilbud om Pfizer-vaksinen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Nå får danske 12-åringer vaksine-tilbud – FHI fortsatt i tenkeboksen

Denne uken får barn fra 12 år tilbud om vaksine i Danmark. Formann for danske barneleger mener det er uheldig. FHI har enda ikke bestemt seg for om Norge skal tilby det samme.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Med 1,17 millioner ekstra Pfizer-vaksiner fra Romania, har barn og ungdom i alderen 12–15 år rykket raskere frem i køen i Danmark.

Planen var opprinnelig å vaksinere barna i september, men allerede denne uken vil de første få tilbud om vaksine.

Pfizer-vaksinen ble godkjent for bruk hos barn fra 12–15 år i EU i mai, og er den eneste coronavaksinen som er godkjent ned til 12 år.

Visedirektør i Sundhedsstyrelsen ved de danske helsemyndighetene, Helene Probst, sier at det er behov for ekstra immunitet i befolkningen med den mer smittsomme delta-varianten.

– Ikke minst når vi om noen måneder beveger oss inn i høsten. Ved å også vaksinere barna kan vi bevare kontrollen over epidemien og beskytte de som er ekstra utsatt, uttaler Probst i en pressemelding tirsdag, ifølge Politiken.

– Meget uheldig

Da Sundhedsstyrelsen i juni annonserte at vaksinasjon av barna skulle skje i september, la de til at det på det tidspunktet ville være mer data på sikkerheten til vaksinen, skriver den danske avisen videre.

Men nå er altså planen fremskyndet. Klaus Birkelund Johansen er formann i Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS), den faglige sammenslutningen av danske barneleger, og peker på at den viktige dokumentasjonen fortsatt mangler.

– Det er en meget uheldig situasjon Danmark er kommet i. Den skyldes utelukkende at vi står med vaksiner som skal brukes før de går ut på dato. På nåværende tidspunkt er det verken data til å si noe fra eller til på vegne av barna. Jeg skjønner godt hvis noen foreldre kan føle seg usikre, sier Johansen til Politiken.

Nestformann i De praktiserende legers vitenskapelige selskap (DSAM), Bolette Friderichsen, sier at selskapet verken kan anbefale eller fraråde legene å la sine unge pasienter vaksineres.

– Det er kjedelig at vi ikke kan gi en klar melding. Vi pleier å kunne støtte helhjertet opp om vaksinasjoner, men det kan vi ikke denne gangen, fordi det mangler data, sier Friderichsen til avisen.

Skal vurderes etter sommeren

I Norge får foreløpig kun barn og ungdom i alderen 12–15 år med risiko for å bli alvorlig syke av coronaviruset tilbud om Pfizer-vaksinen.

FHI har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere vaksinering av barn, og levere en konklusjon til Helsedepartementet.

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer vaksine etter råd fra FHI. Dette vil eventuelt skje etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette skal tas i september, skriver FHI på sine sider.

– Det er mange av de samme vurderingene som vil bli gjort for 12–15-åringene, og arbeidet starter etter sommerferien. Vi er opptatt av at det skal gjøres en separat vurdering av 12–15-åringene fordi risiko for alvorlig sykdom er lavere i denne aldersgruppen, og smitteforekomst har vært lavere enn for eldre ungdommer, sier FHI-overlege og leder for vaksinasjonsprogrammet, Margrethe Greve-Isdah.

Arbeidsgruppen består av fagfolk på FHI, inkludert barneleger som bistår instituttet – den samme gruppen som utarbeidet rapporten for 16- og 17-åringene.

Vil ha mer kunnskap om delta-varianten

Smitteverndirektør Geir Bukholm har tidligere uttalt til VG at han tviler på at det blir nødvendig å vaksinere barn, men at det kan bli aktuelt hvis to forhold slår inn:

– Hvis vi ser at barn faktisk utvikler alvorlige akutte forløp eller senkomplikasjoner av naturlig gjennomgått infeksjon. Det andre er om det er nødvendig å vaksinere barn for å få kontroll på pandemien, sa han i starten av juni.

– Med den mer smittsomme delta-varianten som nå sprer seg, vil det være mer aktuelt å vaksinere barna i aldersgruppen 12-15, slik danske helsemyndigheter argumenterer for?

– Vurderingen gjøres etter sommeren fordi det både vil gi tid til å få inn mer kunnskap og erfaring fra land som vaksinerer denne aldersgruppen, vi vil ha mer kunnskap om deltavarianten og fordi det uansett ikke er aktuelt å vaksinere 12–15-åringene før den voksne befolkningen er ferdigvaksinert, sier Greve-Isdah i FHI.

Overlegen understreker at barn og unge har hatt høy tiltaksbyrde under pandemien, og at det blir viktig – uansett tilbud om vaksine eller ikke – å arbeide med å normalisere hverdagen til denne aldergruppen.

– Høy vaksinasjonsdekning hos voksne er viktig for å få mindre smitte blant barn og ungdom. Andre smitteverntiltak skal være forholdsmessige og vurderes opp mot risiko for smittespredning, konsekvenser for alvorlig sykdom og tiltaksbyrde, sier Greve-Isdah.

– Det vi må belage oss på å leve med videre er først og fremst at man skal ha lav terskel for å holde seg hjemme ved sykdom, og god hånd- og hostehygiene.