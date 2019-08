EVAKUERT: Borghild Marie Aksdal Midttun, Dag Arve Midttun og Arve Midttun på Gjesthalla etter jordrasene i Vassenden i Sogn og Fjordane. Foto: Fredrik Solstad

Så raset i bakspeilet: – Vi skjønte at vi måtte komme oss av veien

VASSENDEN (VG) Borghild Marie Aksdal Midttun og ektemannen Dag Arve Midttun søkte ly i en garasje da naturkreftene herjet på Vassenden. – Vi ante ikke om vi satt midt i et ras eller ikke, sier de.

VG treffer ekteparet sammen med svigerfar Arve Midttun på Gjesthalla i Vassenden onsdag ettermiddag,

Ut vinduet kan man se et stort arr av gjørme og stein som har trengt seg gjennom boligfeltet på andre siden av sjøen.

Stemningen er god, men samtidig alvorstynget inne på evakueringssenteret. De som har vært rasfaste siden tirsdag har fått beskjed om at de kan reise hjem, men meldingen om at en mann i 50-årene trolig omkom preger både fastboende og gjester i bygda.

– Vi er blitt ivaretatt på best mulig måte. Vi er i sikkerhet og har fått mat, et sted å bo, og all mulig omsorg, sier Borghild.

– Det er de som har mistet noen som har det vondt nå. Det er det mest tragiske i dette, sier hun.

– Noe vann i veien

Tirsdag kveld satt hun og ektemannen Dag Arve i bilen langs E39 på vei hjem fra ferie i Jotunheimen.

Da de begynte å nærme seg Vassenden begynte regnværet å skylle kraftig ned. Samtidig hørte de kraftige lyder bak seg.

– Det var vel da du så i bakspeilet, og så massene dundre ned bak oss, sier Borghild. Hun ser bort på ektemannen, som nikker.

NATURKREFTER: Jordraset i Vassenden rev et byggefelt i to. Foto: Fredrik Solstad

– Da måtte vi kjøre litt på utsiden, men det sto litt biler der og, så da svingte vi opp til noen garasjer. Vi skjønte at vi måtte komme oss av veien, sier hun.

Da de hadde parkert godt oppunder garasjen gikk Dag Arve ut for å sjekke forholdene, samtidig som han ringte alarmsentralen. I mellomtiden rant det vann og hagegrus inn gjennom vinduene og sprekkene under veggene i garasjen.

– De fortalte at de hadde fått inn melding om noe vann i veien i Jølster. Noe vann i veien?! svarte vi. Her har vi måttet flyktet til en garasje der det fosser inn vann, og et jordskred har gått like bak oss, sier Borghild.

– Da de fikk den beskjeden sa de at de hadde oppgradert til farevarsel 1 og satt alle nødetater på. Det var veldig mye som skjedde samtidig.

Visste ikke om de skulle bli tatt

Midttun-ekteparet ble stående en stund utenfor garasjen mens de så naturkreftene herje.

– Det var et massivt jordras. Vi så svære grantrær flyte nedover fjellsiden og knekke som fyrstikker mot steinene. Planen var å ta seg inn i selve garasjebygget hvis situasjonen ble verre, sier Dag Arve.

Fikk dere panikk, eller greide dere å holde hodet kaldt?

– Vi hadde relativt kjølig hode, men vi kjente jo på at dette var en ubehagelig situasjon. Vi hadde ikke kontroll på noe som helst og ante ikke om vi satt midt i et ras eller ikke, sier Borghild.

Mens ekteparet var sperret inne ved garasjen, forsvant mobilnettet og strømmen i området. Å få tak i informasjon om hva som foregikk og hva de skulle gjøre, var nesten umulig.

ØDELEGGELSER: Kraftig nedbør og oversvømmelser dro med seg store stein- og gjørmemasser i Vassenden i Sogn og Fjordane. Foto: Fredrik Solstad

Roser de frivillige

Heldigvis kom nødetatene fram kort tid senere.

– Like bak kom redningsmannskaper i noen småbåter og begynte evakuering. De hadde informasjon, mat, innlosjering og alt vi trengte, sier Dag Arve.

– Røde Kors og alle de frivillige fra lokalsamfunnet som har bidratt her fortjener all mulig honnør, sier hun.

– De har gjort en fantastisk jobb, istemmer svigerfar Arve Midttun.

– Omsorg på høyt nivå, sier Borghild.

Da de var fremme på Gjesthalla fikk de også et bitte lite vindu med mobildekning der de rakk å melde fra til familien at de hadde det bra og var i trygghet.

Den beroligelsen varte imidlertid ikke særlig lenge ettersom det kom nye meldinger om økt rasfare og flere ras.

– Da ble jo familiene våre litt redde igjen, men utpå dagen i dag fikk vi Wifi og nett oppe på skolen, så da har vi hatt litt mer kommunikasjon etter det, sier Borghild.

Publisert: 01.08.19 kl. 06:03