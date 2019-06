B-LAG: Irans utenriksminister Javad Zarif er ikke nådig i sin omtale av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, og andre USA-allierte. Foto: ATTA KENARE / AFP

Irans utenriksminister kaller USA-allierte for B-lag

Etter at Donald Trump vedtok nye sanksjoner mot Iran har flere iranske statsansatte gått hardt ut mot USA.

Nå nettopp







Mandag annonserte USAs president Donald Trump nye økonomiske sanksjoner mot Iran, særlig rettet mot lederne av landet. Sanksjonene har som mål å ramme Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, og hans nærmeste allierte, og går ut på å hindre Iran tilgang til finansobjekter.

Sanksjonene kommer som følger av at Iran skjøt ned en amerikansk drone fra det USA mener var internasjonalt luftrom utenfor Iran. Iran på sin side mener dronen befant seg i iransk luftrom.

Flere iranske talspersoner og statsråder har uttalt seg kritiske etter at de nye sanksjonene ble annonsert.

les også Toppdiplomat: Mener Iran driver med desinformasjon

«B-laget»

Irans utenriksminister, Javad Zarif, har gjentatte ganger publisert kart og andre dokumenter på Twitter, som skal bevise at den amerikanske dronen befant seg i iransk luftrom da den ble skutt ned.

Den siste tiden har han også referert til USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, samt Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin Salman og De forente arabiske emiraters kronprins Mohammed bin Zayed for «B-laget».

– [Donald Trump] har 100 prosent rett i at det amerikanske militæret ikke har noe å gjøre i den persiske gulfen. Å fjerne troppene er helt i tråd med USAs og verdens interesser. Men det er nå tydelig at B-laget ikke bryr seg om amerikanske interesser – de avskyr diplomati, og tørster etter krig, skrev han på Twitter kort tid etter at sanksjonene ble annonsert.

– Lukker døren for diplomati

USA har et uttalt mål om å finne en diplomatisk løsning på konflikten mellom de to landene. Etter at USA trakk seg ut av atomavtalen med Iran i 2018, har situasjonen eskalert, og dronenedskytingen er den siste i en serie hendelser som har ført til spenning mellom dem.

Nå mener imidlertid Abbas Mousavi, talsperson for det iranske utenriksdepartementet, at de nye sanksjonene lukker døren for diplomati.

– Trumps desperate administrasjon ødelegger de etablerte internasjonale mekanismene for å opprettholde fred og sikkerhet i verden, legger han til ifølge NTB.

les også Demokrater refser Trump etter Iran-håndtering

Sanksjoner og krig

Også Hesameddin Ashena, som er rådgiver for den iranske presidenten Hassan Rouhani, gikk også hardt ut mot sanksjonene på Twitter, skriver CNN.

– Vi er ikke krigshissere, og vi fortjener ikke sanksjoner, skrev han, og la til:

– Vi serpå krig og sanksjoner som to sider av samme sak. USAs ønske om å forhandle uten bedre forutsetninger er uakseptabelt mens trusler og sanksjoner fortsetter.

Publisert: 25.06.19 kl. 09:30