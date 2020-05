UTEN JOBB: Trine Losnegaard er en av de oppsagte ved skolen på Costa Blanca. Foto: Privat

Norske lærere oppsagt på dagen på norsk skole i Spania

Den norske skolen ved Costa Blanca sa opp flere norske lærere med umiddelbar virkning.

– Jeg satt og fulgte med arbeidet til elevene på nett. Plutselig falt jeg ut av systemet, så kom mailen om at jeg var sagt opp. Det er surrealistisk, forteller Anne K. Anzjøn.

Rett etter beskjeden om at de hadde mistet jobben, mistet de ansatte tilgang til alle digitale verktøy. VG har vært i kontakt med fem lærere som sier at de ble oppsagt på dagen.

– Kommenterer ikke personalsaker

Styreleder Ellen Watkinson i Den Norske Skole Costa Blanca (DNSCB) skriver til VG at hun ikke kommenterer personalsaker.

– Skolen har god lærerdekning resten av skoleåret. Vi gleder oss til elvene kan ha fysisk kontakt med elever når vi går inn i fase 2. Og – vi forbereder god skolestart for de mange elever som har søkt skolen til høsten, skriver hun.

Stengte 12. mars

Den norske skolen nord for Alicante er en grunnskole og tilbyr også videregående utdanning. Skolen ble etablert i 1972. Den eies av en spansk stiftelse, men drives med norsk statsstøtte, og er godkjent av norske myndigheter.

Skolen stengte 12. mars grunnet coronaviruset, og siden har det vært hjemmeundervisning. Spania er et av de hardest rammet av pandemien.

Styrevedtak: Må komme fysisk på skolen når skolen åpner

2. juni er det planlagt at skolen skulle åpne igjen. I et styrevedtak VG har fått tilgang til, står det at dersom noen velger å dra til Norge, må de være klar over at de har et spansk arbeidsforhold.

«Det er mulig å fortsette nettundervisningen fra Norge, men starter skolen opp igjen fysisk, kan det være store restriksjoner på å reise tilbake til Spania denne vårterminen. Slik ledelsen og styret ser det nå, kan ikke en arbeidstager forvente at arbeidsforholdet vil fortsette dersom en ikke straks kan komme på skolen fysisk når skolen eventuelt åpner igjen.»

VG har snakket med Anzjøn, Åse Nilsen, samt Emilie Grande og Trine Losnegaard. Ingen av dem hadde fått noe forvarsel på at de ville bli sagt opp, opplyser de til VG.

Flere av de ansatte VG har vært i kontakt med, forteller at de reiste hjem av helseårsaker. En av dem er 27 år gamle Emilie Grande, som var i Spania de første 50 dagene etter at landet ble stengt ned. Alle disse dagene var hun alene i sin egen leilighet, og møtte ingen andre. Til slutt satte hun seg i bilen og brukte fridagene på å kjøre hjem til Norge.

OPPSAGT: Emilie Grande er en av de oppsagte ved den norske skolen på Costa Blanca. Foto: Privat

Åse Nilsen påpeker at mye undervisning uansett måtte skjedd på nett

Både Anzjøn og Nilsen har kommet seg tilbake til Spania etter først å ha reist hjem, men begge forteller at de er i risikogruppen, og sier at de uansett ikke kunne kommet på jobb.

Trine Losnegaard forteller at hun som følge av advarselen forsøkte å komme seg tilbake til Spania, men flyet ble kansellert.

– Forstår at det reageres

– Vi kjenner ikke alle detaljer i denne saken, men dersom påstandene medfører riktighet, forstår vi at det reageres, sier Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, advokat i Utdanningsforbundet.

Walle-Hansen sier at den norske skole på Costa Blanca drives i henhold til friskoleloven og er finansiert gjennom statstilskudd fra Norge. Skolen er forpliktet til å drive i samsvar med friskolelovens bestemmelser og tilhørende forskrifter. Det har norske myndigheter ansvar for.note

Publisert: 28.05.20 kl. 19:21

