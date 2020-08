STIGENDE TREND: Smitteoppblomstringen i Vestvågøy gjorde at kommunen måtte trykke på pauseknappen, forteller ordfører Remi Solberg. Foto: Terje Bringedal

Økt smitte i Vestvågøy: – Har på mange måter vært en vekker

Kommunelege Øydis Hana mener at siste ukes oppblomstring av coronasmitte har vært en viktig vekker for mange i Vestvågøy i Lofoten.

– Mange arbeidsplasser har tatt kontakt for spørre hvordan de skal forholde seg til utbruddet. Dette er tidspunktet for å sjekke at smittevernplanen etterleves godt nok. Der hjelper vi til med råd, sier Øydis Hana til VG.

Etter en sommer med kun ett nytt coronatilfelle i Lofoten, har det blitt påvist 20 nye smittetilfeller i Vestvågøy de siste ukene. Kommunen har nå en stigende smittetrend, viser VGs oversikt.

Forrige torsdag ble det påvist fem nye smittetilfeller i kommunen, hvor ingen kunne settes i sammenheng med hverandre. Da gikk alarmen.

Kommunen besluttet fredag å stenge tre skoler og en barnehage, og opp mot 4000 innbyggere ble bedt om å gå i karantene.

– Da jobbet klokken mot oss. Vi trykket på pauseknappen for å skaffe oss den nødvendige oversikten, sier ordfører Remi Solberg, som var forberedt på at en slik oppblomstring kunne skje.

Ingen tydelige mønster

Fredag ettermiddag ble Vest-Lofoten videregående skole, Leknes skole og Arken barnehage klarert for åpning.

– Det er viktig at vi slipper å havne i en ny lockdown, men heller stenger ned en kort periode for å få oversikten vi trenger, før vi trygt kan åpne igjen, sier kommunelegen.

Ballstad skole er fortsatt stengt, men skal etter planen åpne torsdag for de kohortene som kommunen har kontroll på. De som ikke kan dra på skolen vil få hjemmeundervisning.

STENGT: Vest-Lofoten videregående skole var fredag stengt, men ble klarert for åpning igjen samme dag. Foto: Ingvild Silseth, VG

Kommunen jobber ut fra at de har et par smitteklynger og noen sporadiske enkelttilfeller, forklarer Hana.

Bortsett fra at flere av de smittede er nærkontakt med hverandre, er det ingen tydelige mønster per nå i hvordan smitten har spredd seg.

– Vi har testet veldig bredt, også symptomfrie nærkontakter. Det er for at vi raskere skal få god nok oversikt til å kunne sette inn de riktige tiltakene, samt bremse smitteutviklingen, sier Hana.

Det er også linker mellom de to klyngene – uten at det nødvendigvis har noen bekreftet sammenheng. Det kan eksempelvis være at to smittetilfeller har opplyst at de har vært på samme sted, uten at de har oppgitt hverandre som nærkontakter.

– Men klyngene er ikke nødvendigvis så klart definerte. Vi har heller ingen klar smittekilde til noen av tilfellene. Vårt hovedfokus er å bremse og redusere videre spredning, sier kommunelegen.

NOK UTSTYR: Ifølge ordfører Remi Solberg har Vestvågøy tilstrekkelig med ressurser og utstyr for å håndtere situasjonen. Foto: Ingvild Silseth, VG

– Berørt og preget

Solberg forteller at det omtrent daglig blir påvist nye smittetilfeller – og at dette er som forventet.

På spørsmål om hvordan ordføreren vil beskrive situasjonen som kommunen står i nå, svarer han:

– Det er krevende, spesielt for de innbyggerne som blir smittet. Å bli satt i karantene som nærkontakt og det som hører med, både opp mot arbeidsgiver, jobb og innskrenking av frihet, er en krevende situasjon vi har forståelse for.

Både kommunen som organisasjon og innbyggerne er berørt og preget av denne oppblomstringen, sier Solberg.

– For hvert nytt smittetilfelle er det ulike tiltak som iverksettes ut fra situasjonen. Det vi gir av beskjeder og informasjon i dag, trenger ikke være det samme som i morgen. Det er en uforutsigbarhet vi som kommunal ledelse må ta innover oss. Det vil prege hverdagen til både innbyggere og oss som organisasjon.

– Samtidig har vi fått veldig gode tilbakemeldinger for tiltaket på fredag. Mange har forståelse for at det var nødvendig og riktig vurdering ut fra situasjonen.

