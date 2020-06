Video viser brutal pågripelse i USA

I Indianapolis har befolkningen lenge sett seg lei politiets bruk av makt. Mange har demonstrert etter drapet på George Floyd, men nå viser en video nye eksempler på politivold.

Nå nettopp

En video fra Indianapolis, som stammer fra forrige søndag, viser en kvinne som blir skutt med pepperpistol fra kloss hold, slått med batong gjentatte ganger og lagt i bakken av amerikansk politi. En politibetjent presser ansiktet hennes ned mot fortauet.

«Slå henne! Slå henne!», kan man høre én rope.

Videoen og handlingene den viser blir nå etterforsket av politiet. Politisjef i Indianapolis, Randal Taylor, bekrefter at de fire betjentene som var involvert i hendelsen har blitt omplassert og ikke vil ha jobber hvor de er i kontakt med offentligheten.

– Jeg kan love at vi, uansett utfall av etterforskningen, vil håndtere slike situasjoner annerledes. Jeg liker ikke det jeg så, men vi har ikke alle detaljene ennå, sa han på en pressekonferanse fredag, ifølge The Independent.

Også ordfører Joe Hogsett synes videoen var forstyrrende.

– Jeg tror ikke at noen kan se på den videoen uten å bli følelsesladd. Hver gang våre betjenter bruker makt mot noen, er en påminnelse om arbeidet vi fremdeles må gjøre for å få fred i byen vår, sier han, ifølge The Washington Post.

De siste dagene har en rekke videoer som viser politivold blitt lagt ut på sosiale medier:

Ble varetektsfengslet

Politiet kjenner ikke til identiteten til de to kvinnene i videoen. Den andre kvinnen i videoen kan man se bli dyttet i bakken etter å ha ropt «Hvorfor henne? Hvorfor henne?» mens politiet angriper med batonger.

Ifølge et vitne The Independent har snakket med var hendelsen uprovosert og skal ha skjedd like etter at portforbudet ble innført.

– Hun var dekket av merker fra batongene. De må ha brukt pepperspray på henne også, for hun kunne knapt se, forteller vitnet til den britiske avisen.

Kvinnen skal også ha hatt et åpent sår på armen fra å ha beskyttet ansiktet mot slagene. Hun skal ha blitt siktet og varetektsfengslet, men ble senere løslatt mot kausjon.

Politivolden mot George Floyd startet de enorme opprørene USA rundt, men også politiets håndtering av demonstrasjonene har blitt kraftig kritisert. Flere steder har fredfulle demonstranter blitt møtt med vold, mens president Donald Trump har krevd «lov og orden» og blant annet sendt inn nasjonalgarden mot de mange demonstrasjonene.

les også Politidrapet som vekket verden

Langvarig misnøye

Misnøyen mot politiet i Indianapolis startet før drapet på George Floyd i Minnesota. 7. mai ble Dreasjon Reed (21) stoppet for hensynsløs kjøring i byen. 21-åringen skal ha løpt fra stedet og blitt jaget. En konfrontasjon med politiet endte med at Reed ble skutt flere ganger og døde.

Ifølge moren hans, Demetree Wynn, var sønnen nesten ugjenkjennelig på grunn av alle skuddsårene.

– De klarte ikke å fikse ansiktet hans. Når man skyter fra kloss hold, oppstår det skade. Jeg har vært sykepleier lenge nok. Jeg har sett skader på menneskers kropper, sier hun til Indianapolis Star.

Indianapolis er en av mange steder i USA hvor folk har strømmet til gatene og krevd en slutt på rasediskriminering og politivold. Demonstrasjonene i byen har pågått i åtte dager på rad.

Publisert: 06.06.20 kl. 12:18

Les også

Fra andre aviser