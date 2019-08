BLODFLEKKER: Det var en del blodansamling utenfor boligen i Horten, hvor flere ble funnet skadet natt til lørdag. Foto: Peder Gjersøe

Tenåringer i grov voldsepisode i Horten: – Sannsynlig at det er flere gjerningspersoner

Tre tenåringer fra Horten var natt til lørdag involvert i en grov voldshendelse. En av dem er livstruende skadet.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

To av mennene ble funnet alvorlig skadet på bakken i Storgata i Horten.

De fikk behandling på stedet, og senere fløyet til Ullevål sykehus.

– En person er livstruende skadet. Den andre er alvorlig skadet, men stabil, sier politiadvokat i Sørøst politidistrikt Pernille Norendal til VG.

Sørøst politidistrikt opplyser at de ikke kan gå ut med ytterligere detaljer rundt etterforskningen da dette er en komplisert sak.

– Tenåringene har blitt utsatt for svært grov vold, og det er sannsynlig at det er flere gjerningspersoner. Vi vet fremdeles lite om hvem dette kan være, eller eventuelle motiv, opplyser politiadvokat Per Steinar Bungum til VG.

En tredje person var også funnet skadet i tilknytning til hendelsen, opplyser politiet. Alle er menn rundt 18–19 år.

– Alle tre er fornærmet og hendelsen skal ha funnet sted i og utenfor en privatbolig, sier politiadvokat i Sørøst politidistrikt Pernille Norendal til VG.

Den tredje personen ble fraktet til sykehuset i Tønsberg med mindre skader.

– Vi har snakket med to av de fornærmede, og fått opplysninger om flere involverte, men ønsker ikke gå i detalj på hva som har fremkommet av informasjon.

Politiet etterlyser vitner som kan ha sett noe i området rundt klokken 05.00 natt til lørdag.

UKLART: Politiet henvender seg til publikum for å få klarhet i hva som har skjedd natt til lørdag. Foto: Peder Gjersøe

Publisert: 24.08.19 kl. 11:20 Oppdatert: 24.08.19 kl. 18:13

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post