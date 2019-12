UVÆR: En kuling har nådd «Lance», som knapt har hatt vind siden det ble skrudd bom fast i isen 13. desember og kun har driftet med isen siden da. Foto: Børge Ousland

Kuling på «Lance»: – Vi nærmer oss iskanten med stormskritt

Første juledag er «Lance» faktisk lenger sør enn da de først gikk inn i isen for flere uker siden. De sitter fortsatt bom fast – men nå gir vinden endelig håp.

Vinden kaster rundt på snøen utenfor «Lance» i voldsomme rykk. Som en uværsdans som brer seg rundt oss og har dekket hele landskapet i et viltert snødekke.

Kan dette være dagen det løsner?

– Kraftig vind fra nord er det beste vi kan få. Det var ganske friskt ute, sier Børge Ousland, som sammen med polfarer Mike Horn ble hentet ut av isen etter ekspedisjonen sin tidligere i desember.

Det er liten til stiv kuling. Det er omsider litt vind etter tolv dagers stillestand på det samme isflaket. «Lance» sitter fortsatt fast – men har faktisk driftet så langt sørover at skipet nå er lenger sør enn det var da det først gikk inn i isen for flere uker siden.

Akkurat nå befinner skipet seg på 81 grader og 8 minutter nord.

I dette kartet oppdateres skipets posisjon hver andre time:

Råken som er saget på babord side, er nå helt borte i snøføyken, gjemt av vindens strabaser. I natt har skipets drift vært oppe i «utrolige» 1,1 knop. Råken mannskapet har saget ved siden av skipet kan få betydning når vinden først tar tak har ekspert på operative isanalyser Andreas Kjøl tidligere sagt til VG.

– Vi driver nesten rett sørover. Vi nærmer oss iskanten med stormskritt. Jeg håper at dette været gjør at isen sprekker opp, sier Børge Ousland til VG.

– Vi har vært ute og tatt inn utstyr og gjort dekket klart til avreise, så alt er gjort klart i tilfelle isen brekker opp. Vi får krysse fingrene. Vi håper at vinden vedvarer. Hvis den vedvarer over tid, er det håp for at vi er fri, sier Ousland.

FORBEREDER LØSRIVELSE: Børge Ousland og Henrik R. Nedeling pakker sammen utstyr på dekk og klargjør «Lance» for åpent hav. Foto: Jørgen Braastad

Skipet har driftet sørover og sørøstover. Ikke vestover og nordover mot den tykke og vanskelige isen langs østsiden av Grønland, som er den mest fryktede isen.

Julaften om bord på skipet bød på isbading, varm stamp og høytidelig julemiddag. Nå er fokus hundre prosent tilbake på når det fastfrossede skipet vil komme løs. Første juledagskveld blir derfor ekstra spennende på grunn av vinden som røsker i skipet.

Det må bli mer stiv kuling enn liten kuling for at isen som holder «Lance» i et jerngrep endelig skal slippe taket.

Det er 15 minusgrader ute.

Og det er håp.

