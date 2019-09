FLOM: I natt rant elven over flere steder ved Indre Skarstein ved Olden sentrum. Foto: PRIVAT

Flommen i Stryn: Skal kartlegge fare for jordskred

Flomtoppen er passert. Nå skal geolog kartlegge faren for jordskred i området. Fremdeles er 25 personer evakuert.

Oppdatert nå nettopp







I går kveld ble 25 beboere evakuert i Olden i Stryn kommune på grunn av flom.

Elven gikk over sine bredder og ned i veien flere flere steder ved Indre Skarstein ved Olden sentrum. Samtlige av de evakuerte ble innkvartert på hotell.

07.00 mandag morgen ble det tatt ny vurdering av situasjonen:

– Det som skjer nå er at vi fortsatt har de evakuerte plassert på et nærliggende hotell. Vi får inn geolog klokken 09.00 som skal inn i området for å gi nødvendige anbefalinger før de kan friskmelde området, sier ordfører i Stryn kommune, Sven Flo (H).

Geologen skal blant annet kartlegge faren for jordskred i området.

Skader på veier

Han sier at det er skader på veiene men at skadeomfanget er ukjent.

– Foreløpig har vi ikke helt oversikten. Politiet er i området og kjører gjennom flomområdet.

Ordføreren informerer også om at fylkesvei 60 er åpen, men at det er kontrollert gjennomkjøring.

– Politiet slipper gjennom trafikken der, sier han.

STORE VANNMENGDER: I natt var det store vannmengder ved Olden sentrum. Nå er flomtoppen passert. Foto: Privat

Han har nylig hatt møte med de evakuerte og forteller at de forholder seg rolige.

– De er rolige og har vært utrolig samarbeidsvillige. For enkelte sitter det i kroppen, det er ikke tvil om. Men så langt har det taklet det veldig bra, sier ordføreren.

Knut Ola Aamodt, vakthavende hydrolog ved NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sier til VG mandag morgen at flomtoppen er passert.

– Ingen dramatikk

Ragnheid Olset Åsnes bur på oppsiden av Olden Sentrum og ser ned på elven som har rent over.

– Vi ligger trygt til, sier hun.

Mandag morgen sier hun til VG at det ser ut som vannmengdene har gått ned.

– Mange var ut sent i går og hjalp til, sier hun.

Hun forteller at det i natt var gravemaskiner på stedet som hjalp til med å få bort vann.

FJERNET VANN: Gravemaskiner var på stedet for å bidra med å fjerne vann. Foto: Privat

– De er flinke på organisering og det virket som de var forberedt. Politi, brannvesen og Røde Kors var på plass. Det var ingen dramatikk.









Store vannmengder: Mye nedbør førte til flom i Olden i Stryn kommune.

I en pressemelding søndag skriver operasjonsleder, ved Vest poltidistrikt, Stein Rune Ø. Halleraker at flere av elvene rant ned fra fjellet på vestsiden av olden sentrum. En del beboere begynte å evakuere seg selv da vannmassene beveget seg over veier og mot hus og andre bygninger.

Ingen personer er meldt skadet eller savnet.

Stryn kommune har satt kriseestab i forbindelse med hendelsen.

Det bor i overkant 300 personer i Olden.

Publisert: 16.09.19 kl. 08:20 Oppdatert: 16.09.19 kl. 08:42







Mer om