BLIR PENSJONIST: Innsatsleder Thor Langli blir pensjonist etter mange år i Oslo-politiet. Her fra utrykning etter skudd i Oslo sentrum. Foto: Krister Sørbø / SCANPIX Foto: Krister Sørbø / Scanpix

Fire flykapringer, gisselaksjon og 22. juli: Nå gir politimannen Thor Langli seg

Thor Langli (64) gir seg etter 41 år som politimann og innsatsleder, melder Politiforum.

Oppdatert nå nettopp







– Kroppen har fått noen smeller opp gjennom tiden, og begynner å si fra at det er på tide å legge opp, så da gjør jeg det. Jeg er fortsatt i fin form, men alt har en ende og da er det greit å gå av nå, sier innsatsleder Thor Langli til bladet Politiforum.

Langli går av i desember etter 41 år i politiets tjeneste. I hovedsak som innsatsleder ute i Oslo. Langli har bakgrunn fra beredskapstroppen.

Overfor VG er Langli klar på hva han kommer til å savne mest:

– Jeg vil savne det unike fagmiljøet som er opparbeidet i Oslo-politiet med fantastiske folk som er veldig dedikerte de temaene de jobber med, blant annet krisehåndtering, sier Langli til VG.

PRESIDENTBESØK: Innsatsleder Thor Langli foran et av kjøretøyene til Oslo politidistrikt som ble brukt i forbindelse med President Barack Obamas besøk i Oslo i 2009. Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Langli har jobbet med å utvikle politiets innsats i flere år.

– Jeg begynte i 1978 og var blant de første som ankom til terrorbomben på Oslo S i 1982 og vi var i villrede da vi ankom. At det ikke gikk verre den gang var til tross for manglende kunnskaper. I dag er vi rustet helt annerledes for å håndtere store saker og kriser, sier Langli.

Én kvinne ble drept og 11 ble skadet i terrorangrepet den gang.

– Mye har også endret seg til det bedre i Oslo på disse årene. Ikke alt er verre. Det er forferdelig at gjenger skyter på hverandre, men det skjedde før også, minner ham om.

Ledet 22. juli-innsats

Da terroristen Anders Behring Breivik smalt av en bombe i regjeringskvartalet 22. juli 2011, fikk Langli ansvaret for å lede og koordinere innsatsen på stedet.

– Det var sivile som gjorde en god innsats, frivillige organisasjoner, vektere og Forsvaret, i tillegg til nødetatene. Den arbeidsinnsatsen som var der, og den stå-på viljen som alle hadde i en situasjon som var så ille, med mange syns- og sanseinntrykk, det er veldig imponerende, sier Langli til Politiforum.

Langli vitnet i rettssaken mot terroristen - se videoen her:

Langli har rykket på fire tradisjonelle flykapringene i Norge og sto i front under gisselaksjonen på Torp i 1994, da svenske ranere på flukt tok to politibetjenter og to pensjonister som gisler. Ingen av gislene ble skadet i aksjonen, skriver Politiforum.

TORP: To menn ranet Halsen postkontor i september 1994 og tok et eldre ektepar og en politikvinne som gisler. Bildet viser politiets beredskapstropps anslag mot bilen med gislene. Foto: Roger Neumann, VG

Opptatt av de svake

Som innsatsleder har han møtte alle slags folk på jobb og understreker hvordan ordenstjeneste lærer politifolk om menneskene de skal trygge.

– Har de svakeste i Oslo fått det verre eller bedre på de årene du har vært i politiet?

– Det er vanskelig å si. Da jeg var fersk på slutten av 70-tallet, var det også mange løsgjengere i Oslo, blant annet krigsseilere som ikke klarte seg bra etter det de hadde opplevd. I dag bor det flere fra land i Europa ute i Oslo. Det er uansett triste menneskeskjebner, sier Langli.

– Det organiserte narkotikamiljøet vi kalte «Plata» i Oslo sentrum er jo oppløst, men nå er det mer jevnt fordelt utover. Om det er blitt bedre i byen vet jeg ikke, sier Langli.

BLITZ: Politiet aksjonerte mot Blitz-huset i Pilestredet i 2007. Her operativ uteleder Thor Langli utenfor huset i natt. I bakgrunnen veggmaleri på Blitz-huset. Foto: Knut Falch / SCANPIX Foto: Knut Falch / SCANPIX

Publisert: 14.09.19 kl. 08:54 Oppdatert: 14.09.19 kl. 09:28







Mer om