KARANTENE-KONGEN: Kongen kan lede statsrådet tross mulig corona-karantene, ved hjelp av teknologiske hjelpemidler. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kongen leder statsråd fredag via telefon eller videooverføring

Slottet havnet i et dilemma da karantenebestemmelsene som ble innført torsdag, gjør at Kong Harald er i karantene. Hvem skal lede statsrådet fredag, hvor virustiltakene skal vedtas?

Slottet bekreftet torsdag kveld at kongeparet er i karantene.

– Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen er i hjemmekarantene fra i dag. Dette som følge av Regjeringens nye tiltak mot koronaviruset, heter det i meldingen.

Begge er symptomfrie.

– Hans Majestet Kongen vil lede statsråd i morgen via fjernmøteteknologi, og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen vil delta i statsråd på Slottet, står det i meldingen.

Med kongen i karantene, er den enkle løsningen at kronprins Haakon overtar ansvaret for å lede statsrådet fredag.

Men så enkelt er det ikke:

Konstitusjonelt er det en årsak som kan forårsake at kronprisen får den jobben: Det er hvis kongen er syk.

Og det er han ikke. Han er i karantene bare fordi han har vært i Jordan med dronningen og et stort følge.

Problemstillingen har vært bordet på slottet og i regjeringen.

Statsministerens kontor (SMK) bekrefter overfor VG torsdag kveld at løsningen er teknologisk:

– Det vil skje via et elektronisk medium, enten videolink eller telefon, opplyser politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth ved Statsministerens kontor til VG.

Jordan-besøk

Det var i forrige uke at kongeparet var på et tre dager langt statsbesøk i Jordan. De kom hjem til Norge 5. mars og dermed må de nå holde seg hjemme i karantene, ifølge de nye reglene.

Tidligere onsdag ble det kjent at Kongehuset avlyser eller utsetter alle offisielle arrangement, i første omgang frem til påske. Kronprins Haakon har ikke vært i utlandet siden 27. februar.

I utgangspunktet var planen å opprettholde statsråd og andre møter som følger av Kongens konstitusjonelle rolle.

KONGELIG BESØK: Kongen må i henhold til de nye reglene inn i karantene etter et tre dagers besøk i Jordan. Foto: Heiko Junge

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sa kong Harald i en uttalelse før tiltaket om hjemmekarantene ble kjent.

Kongen oppfordrer alle til å bidra med det de kan for å hindre spredning av viruset.

– Jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu, sier kongen i uttalelsen.

Publisert: 12.03.20 kl. 18:31 Oppdatert: 12.03.20 kl. 18:50

