VESTLIA: Hol kommune har flere hytter enn innbyggere, og er svært sårbare med tanke på beredskap ved et større utbrudd. VGs journalist møtte ingen hyttefolk i dette hyttefeltet på Geilo. Foto: Fredrik Solstad, VG

Geilo-folk om hytteforbudet: – Helt på sin plass

HOL (VG) Lokale innbyggere i en av Norges største hyttekommuner er fornøyde med at hyttefolket har reist hjem. – Vi har ikke kapasitet til å ha dem her, sier en fastboende.

Brøytebilen har kjørt langs veiene i hyttefeltet Vestlia på Geilo, men det er ingen ferske bilspor i snøen.

Det ellers folksomme området bærer sterkt preg av den nye hytteforskriften som formelt trådte i kraft torsdag kveld.

HAR DRATT: Tomme hytter møtte VGs journalist på Geilo. Foto: Fredrik Solstad, VG

Loven forbyr overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Hensikten er å begrense smittespredning og forhindre at helseberedskapen overbelastes i allerede sårbare kommuner.

På isen i Holsfjorden, en snau 20 minutters biltur unna Vestlia, sitter Tom Strand (46) og Ariana Berisha og pilker.

FASTBOENDE: Tom Strand og Ariana Berisha. Foto: Fredrik Solstad, VG

Strand er fastboende i et hytteområde i nærheten.

– Vi må jo finne på noe om dagen. Derfor sitter vi her på isen, men det er ingen napp, sier han.

Ifølge SSB ligger det rundt 5500 hytter i Strands hjemkommune Hol, som har drøyt 4500 fastboende.

Nå er hyttefeltene i kommunen preget av hytter med fortrukkede gardiner og snødekte tak.

HOLDER SEG HJEMME: Det er ingen bilspor utenfor oppkjørslene til hyttene på Geilo. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Det er helt på sin plass med hytteforbud, slår Strand fast.

– Vi har ikke kapasitet i disse dager til å ha hyttefolket her i tillegg. Her har jo eldre blitt innkvartert på hotell.

Selv jobber Strand i skiheisen ved Hol, og kjører opp skiløyper. På grunn av manglende aktivitet som følge av coronaviruset, har han blitt permittert.

– 60 prosent utbetalt i lønn kommer til å merkes fremover. De burde fått bankene til ikke å trekke lånet en periode. Det ville virkelig hjulpet.

PILKER: Ariana Berisha og Tom Strand. Foto: Fredrik Solstad, VG

Et annet sted på isen sitter fastboende Henriette Henriksen (28).

Hun ønsker ikke å ha bilde i avisen, men vil dele sin mening om at hyttefolk fra andre kommuner må reise hjem.

– Det er ikke det at vi skal nekte andre å bruke fjellet, men det er farlig hvis mange blir syke. Nå kan det virke som de fleste har dratt, sier Henriksen.

FORNØYD: Odd Slåtten (77) er fastboende og mener det er bra at hyttefolket reiser hjem. Foto: Fredrik Solstad, VG

Like ved Holsfjorden står Odd Slåtten (77) og hugger ved. Han mener det er bra at det tas grep for å sende hyttefolket hjem.

– Det kan ta for mye av kapasiteten til helsevesenet her hvis for mange hyttefolk er igjen, sier han.

HUGGER VED: Odd Slåtten sier han er opptatt av å holde seg i form. Foto: Fredrik Solstad, VG

Norges Hytteforbund med brev til ministerne

Styreleder Trond Hagen i Norges Hytteforbund sier at de støtter vedtaket til regjeringen, men understreker at den bør inneholde nyanseringer.

Derfor har forbundet fredag sendt et brev til helse- og justisministeren med forslag til endringer i forskriften.

De skriver at de ønsker å foreslå en ordning som gjør det mulig å benytte landets fritidseiendommer, uten at det blir en belastning for hyttekommunene.

Dette er noen av løsningene de foreslår:

Ingen skal dra på hytta uten at man føler seg helt frisk

Det skal være forbudt å bruke fritidseiendom som karantenestasjon eller til sykdomsopphold

Hytteeier fraskriver seg rettigheter til sykdomsoppfølging og transport fra hyttekommunen, annet enn for uforutsette ulykker eller akutte situasjoner

Helseminister Bent Høie (H) avviser alle innspill om å nyansere den nye forskriften.

– Skulle vi laget ulike regler og unntak rundt dette forbudet, ville vi måttet veie så mange ulike hensyn opp mot hverandre, at forskriften ikke ville hatt noen hensikt, sier Høie.

Han understreker at forskriften ikke er begrunnet i å redusere smittespredning i Norge.

– Det handler om at hyttekommunenes helsetjenester i den situasjon vi er i nå, ikke er rigget til å håndtere helseutfordringene til en veldig store hyttebefolkning i tillegg til sine egne innbyggere, sier helseminister Bent Høie.

Hagen peker på at flere steder i Norge, som de seks kommunene i Valdres i Innlandet, har interkommunalt samarbeid med felles helseberedskap.

– I de tilfellene må det vurderes om folk kan krysse kommunegrensene for å dra på hytta, for beredskapsmessig har det ikke noe å si, sier han.

Forbundet mener også at det bør skilles mellom større kommuner med få hytter, og små kommuner med mange hytter, fordi disse har ulik forutsetning for å håndtere hyttefolket.

VG skrev tidligere fredag om Norsk Hyttelag, som krever en lovendring før påske. Styreleder Hagen understreker at Norges Hytteforbund ikke stiller seg bak dette.

VESTLIA: Folketomt hytteområde på Geilo dagen etter at regjeringens hytteforbud trådte i kraft. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Hytteeiere er en ressurs

Forbundet har ifølge styrelederen blitt kontaktet av mange frustrerte og forvirrede hytteeiere de siste dagene.

– For umiddelbart synes det noe rart at man kan drive vedlikehold og ikke overnatte. Men unntaket er der for at folk skal hindre at fritidsboligen får varige skader.

– Hyttefolk som driver vedlikehold kan jo potensielt skade seg og ta opp lokale helseressurser?

– Vi mener ingenting om smitteberedskapen, vi har kun mening om bruk av hytta og er opptatt av at forholdet mellom hytteeier og kommune ikke blir ødelagt. For hytteeiere er en ressurs. Vi går ut fra at myndighetene foretar de nødvendige tiltak for å holde smitten i sjakk, sier styreleder i Hytteforbundet Trond Hagen.

