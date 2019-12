MANNSKAPET: Aleksander Gamme og kapteinen på «Lance» ble tirsdag ettermiddag firet ned i en kurv for å bore fast stolper. Foto: Jørgen Braastad

«Lance» sitter fortsatt fast – sender folk innover isen

NORDISHAVET (VG): Varslet uvær og problemer med å komme seg videre, gjør at «Lance» tirsdag sender mannskap for å møte polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

Nå nettopp

Det er polfarerne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme som i løpet av dagen skal spenne på seg skiene for å møte dem.

Ousland og Horn har gått utendørs under ekstreme forhold i snart 85 dager. Frostskader er uunngåelig, utstyret halter og på torsdag går de tom for mat.

Skipet «Lance», som startet operasjonen lørdag, har sittet bom fast på et isflak siden klokken 04.15 natt til tirsdag. De har hatt store utfordringer med is som forandrer seg hele tiden.

Nå har en urovekkende værmelding fremskyndet beslutningen om å sende bakkemannskap på isen.

– Det er forferdelig ergerlig, vi skulle gjerne ha utnyttet råken (sprekk i isen, journ. anm) noen kilometer til, sier talsmann Lars Ebbesen.

Ousland og Horn befant seg tirsdag morgen på 82 grader og 56 minutter nord /19 grader og 12 minutter øst, mens «Lance» tirsdag morgen satt fast på 82 grader 11 minutter nord.

les også 80 dager på polarisen: – Sjangler rundt som to fulle menn

NÆRMER SEG: Posisjonene til polfarerne og «Lance» tirsdag morgen. Foto: Tom Byermoen/VG

Må gå rundt 42 km hver

Ousland og Horn har fått ekstra hvile den siste natten, for å klare en lengre etappe.

– Målet er at de skal møtes i morgen ettermiddag før uværet slår til. De har rundt 42 kilometer å gå hver, og vil møtes ganske nøyaktig på midten, sier Ebbesen.

ISHAVSSKUTA: «Lance» på vei gjennom isen mandag. Foto: Jørgen Braastad

Forsøkene på å bruke bommen og krana for å få skipet løs fra isen, har så langt ikke lyktes. De har også boret fast to påler i isen, på sidene av båten, og festet vaiere til dem. Det i et forsøk på å trekke skipet løs. Isen som ligger under og rundt båten, er imidlertid så mye som 1,20 meter tykk.

Dersom skipet løsner før de kommer i gang, kan planen endres, men per nå er planen at Rotmo og Gamme skal gå innover isen.

Publisert: 03.12.19 kl. 14:21

Mer om