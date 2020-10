Klikk for å aktivere kartet

To personer skal være alvorlig skadet etter bussulykke i Sogn

Luftambulanse og redningshelikopter er sendt til ulykkesstedet på grensen mellom Luster og Sogn.

Det er en buss og en personbil som har kollidert. Meldingen om ulykken kom klokken 09.44.

– Vi har nettopp frigjort en fastklemt person i personbilen. Vedkommende er nå fraktet av gårde med ambulanse, sier vakthavende brannsjef Geir Ove Sva i Sogn brann og redning til VG.

Han forteller at ulykken har skjedd mellom Supshølentunnelen og Hafslo på fylkesvei 55. Kjøretøyene står fortsatt i veien.

Den vakthavende brannsjefen anmoder folk om å være forsiktige om de skal ut og kjøre i området i dag. Webkamerabilder fra veien viser at det er snøføre i området.

– Det er glatt som bare juling på veiene her, så folk må ta det rolig.

Politiet skriver på Twitter at de har fått opplysninger om at to personer har alvorlige skader, og at noen av busspassasjerene skal ha mindre skader. Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er varslet.

Veien i området er stengt inntil videre.

– Vi vet så langt ikke når veien vil åpne igjen, skriver Vegtrafikksentralen vest.

Publisert: 20.10.20 kl. 10:42 Oppdatert: 20.10.20 kl. 10:52