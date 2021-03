WHO anbefaler fortsatt AstraZeneca-bruk

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det ikke finnes data som viser økning av blodpropptilfeller blant personer vaksinert med AstraZeneca. De anbefaler videre bruk av vaksinen.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Covid-19 er en dødelig sykdom og AstraZeneca-vaksinen kan forhindre den, sier WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ghebreyesus er tydelig på at AstraZenecas vaksine har enormt og viktig potensiale. Blant annet utgjør den 90 prosent av dosene som deles ut i COVAX-programmet, som driver vaksineringen i mange fattige land.

Fordelene oppveier ulempene med vaksinen, understreker WHO-lederen fredag. Organisasjonen la frem dette poenget i en pressemelding fredag.

Følger europeisk anbefaling

WHOs anbefaling fredag er i stor grad lik anbefalingen Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA kom med torsdag.

EMA kunne torsdag ikke utelukke en sammenheng mellom de alvorlige blodproppene og vaksinen, men de mente likevel at nytten veier opp for risikoen.

Bivirkningskomiteen i EMA har vurdert hva som bør skje med AstraZeneca-vaksinen fremover, etter at vaksineringen ble midlertidig stanset i flere land på grunn av meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.

Forsker Sabine Straus, som er en del av komiteen, sier de har sett nøye på tilfellene av blodpropp som har vært rapportert etter vaksineringen. Hun gjentar EMA-direktøren på at vaksinen er trygg og effektiv.

– Fordelen utveier risikoene, sa hun torsdag.

Likevel var komiteen klar på at det fremdeles var usikkerheter knyttet til noen svært sjeldne tilfeller. De anbefaler derfor at det legges ved en advarsel om mulige bivirkninger i preparatomtalen av AstraZenecas vaksine.

Minst 17 europeiske land stanset vaksinering med AstraZeneva da blodpropptilfellene med mistenkt tilknytning til vaksineringen først ble kjent. Også mange land i andre verdensregioner stanset sin vaksinering.

Nå er vaksinen tilbake på bordet, og flere land er klare til å nok en gang sette sprøyter med den britiske vaksinen. Tyskland, Italia og Kypros gjenopptar vaksinering med vaksinen fredag. Spania begynner igjen neste onsdag.

I de nordiske landene er det ingen som har bestemt seg for om man skal gjenoppta bruken av AstraZeneca: Sverige sier de trenger noen flere dager.

Norge har aktivt gått mot EMAs konklusjon.

– Norge mener det er rimelig grunn til å anta at det er en årsakssammenheng, derfor hadde vi ønsket at dette sykdomsbildet kom med i listen over bivirkninger. Når det ikke skjedde, tok vi dissens på denne pakken totalt sett, sier Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til VG torsdag.

Ingen betydning for norsk vurdering

Anbefalingen vil ikke ha noen betydning for om bruken blir gjenopptatt i Norge, sier legemiddelverket og FHI.

– Vaksinen er godkjent på europeisk nivå. WHOs anbefaling får derfor ingen betydning for godkjennelsen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Til sist vil det være opp til Folkehelseinsituttet (FHI) å gjøre en selvstendig vurdering på o mman msakl fortsette å tilby AstraZeneca-vaksinen til norske pasienter.

– I vurderingen vil vi legge vekt på EMA og Legemiddelverkets vurderinger, våre egne registeranalyser og råd fra den kliniske ekspertgruppen og faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram, sier overlege Sara Watle i FHI til NTB.