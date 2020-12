LEVER MED CP: – Vil bidra Amir Hashani (30) lever med cerebral parese, og syns det er tøft å høre andre snakke hatefullt om de med funksjonshemninger. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 25. desember, kl. 10:48 Slå på lyd Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Nå ønsker Hashani å gjøre en forskjell ved å si at alle har rett til å leve. En gang iblant opplever han også hatkommentarer. Han sier det er skummelt og frustrerende, og at han er redd for at de skal gjøre alvor av hatet. Sveip for å lese hvor ofte denne type hat forekommer.

Lever med cerebral parese: − Jeg vil gjerne bidra

SAMFUNNSENGASJERT: Amir Hashani (30) vil bidra til å motvirke hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Foto: Privat

1 av 3 funksjonshemmede har opplevd hatefulle ytringer, viser undersøkelse. Amir Hashani ønsker å bidra til å motvirke dette.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne utgjør verdens største minoritet og mange opplever hat og hatkriminalitet. Men hatet blir ofte oversett, ifølge Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

– De fleste av oss vet kanskje at det foregår diskriminering av folk med funksjonsnedsettelser, men som samfunn sliter vi med å erkjenne at det også finnes et hat mot denne gruppen. Likevel er det først når vi erkjenner at hatet finnes at vi kan stoppe det, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

En undersøkelse fra 2016 viser at 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd en eller flere former for hatytringer mot seg. Av disse hadde 11 prosent fått beskjed om at de ikke burde blitt født eller ikke har rett til å leve.

– Dette er holdninger vi som samfunn må ta et oppgjør med – og det er på høy tid at vi gjør det. Det begynner med å erkjenne at hatet faktisk eksisterer, sier Trommald.

– Redd for at de skal gjøre alvor av det

Amir Hashani er 30 år og har cerebral parese (CP). Han er én av dem som har opplevd å få hatkommentarer. Han forteller at det er skummelt å få slike kommentarer, fordi han er redd for at de skal gjøre alvor av det de sier.

– Det er vanskelig å akseptere at det er hat mot funksjonshemmede. Det er vanskelig å forstå at det finnes, sier han.

Hashani forteller at sykdommen hindrer han i å ha en jobb, men at han gjerne vil bidra der han kan. På fritiden går han på kurs for å lære mer om sykdommen, samtidig som han engasjerer seg for likestilling og har et verv i Norges Handikapforbund.

– Det er helt krise, fordi jeg vil gjerne jobbe. Jeg har ressurser å gi til samfunnet, og vil gjerne bidra.

30-åringen beskriver CP som muskler og nerver som ikke gjør som han vil.

– Hjernen stopper meg på en måte fra å gjøre bevegelser. Jeg tenker, jeg føler og alt. Hodet mitt fungerer helt topp, sier han.

– Hvordan er det i hverdagen?

– Det er helt greit, fordi man får jo hjelp. Jeg har assistenter som hjelper meg, og jeg får offentlig støtte, svarer Hashani, som legger til at han ikke sitter i rullestol hele tiden.

KAMPANJE: Amir Hashani Foto: Bufdir

«Skeiv funkis»

– Jeg er homofil. Jeg er «skeiv funkis», sier Hashani da VG spør han om bakgrunnen til bildet over.

– Funkis betyr funksjonshemmede. Det er veldig mange i det miljøet.

Han forteller at han har visst at han har vært homofil siden han var liten, men at han først kom ut av skapet da han gikk på ungdomsskolen.

Amir Hashani er også med i Bufdirs kampanje mot hatkriminalitet, og snakker om fordommer med Markus Bailey i én av filmene tilknyttet kampanjen.

– Jeg er veldig samfunnsengasjert, og jeg er opptatt av at alle skal ha rett til å leve, si hva de mener og gjøre det de vil. Uansett, sier Hashani til VG.

Han forteller at hatet gjør at det vekkes en kampfølelse, og at det er godt å ha noen på laget sitt som kan kjempe med han.

SKUESPILLER: For ni år siden var Hashani skuespiller i oppsetningen av «Peer Gynt». Foto: Privat

Skuespillerdrømmen

Selv om legene har fortalt Hashani at han ikke kan ha en vanlig jobb, har han hatt en drøm siden han var liten.

– Drømmejobben min er å drive med teater. Jeg er veldig glad i kulturlivet.

For ni år siden spilte han i «Peer Gynt»-oppsetningen i Stavanger. Under oppsetningen var han den eneste med cerebral parese. Han elsket livet på scenen.

– «I loved it», smiler han. Jeg hadde 58 forestillinger.

Hashani legger til at han også har spilt biroller i flere filmer og serier, som «Hotel Cæsar», «Snømannen», og «Grand Hotel».