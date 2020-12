DØDE: Et under ett år gammelt barn som bodde i fosterhjem i Trøndelag ble innlagt ved St. Olavs hospital 4. desember og døde senere. To omsorgspersoner er siktet for grov vold eller medvirkning til det. Foto: Ned Alley / NTB

Foreldrene til det avdøde barnet i Trøndelag håper på svar

De biologiske foreldrene til barnet som var i barnevernets omsorg i Trøndelag håper saken blir prioritert av politiet, slik at de får svar. Kommunen forteller at de har hatt et samarbeid over lengre tid.

Publisert: Nå nettopp

Det forteller bistandsadvokaten til de biologiske foreldrene Anita Lykken til VG.

Det under ett år gamle barnet var i barnevernets omsorg da det ble innlagt på St. Olavs med indre skader 4. desember, før det døde 10. desember. Politiet har siktet to omsorgspersoner som barnet hadde bodd hos den siste tiden for grov familievold eller medvirkning til det.

Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Bistandsadvokat Lykke har bistått de biologiske foreldrene siden barnet døde, selv om hun først ble formelt oppnevnt denne uken.

– Å få beskjeden synes de var veldig vanskelig. Men jeg synes de har håndtert det veldig godt. Foreldrene er naturlig nok preget av situasjonen akkurat nå, sier Lykke.

Siden saken er klausulert er det også begrenset hvor mange opplysninger foreldrene får i saken.

– Jeg kan ikke si så mye slik saken står nå. Det jeg kan si, er at foreldrene håper at saken blir prioritert fra politiet sin side, slik at de får svar. De stiller seg foreløpig avventende inntil de har fått flere opplysninger fra politiet, sier Lykken.

Hun bekrefter at fosterhjemmet ikke var en familiær plassering.

En av politiets hypoteser er at barnet ble utsatt for vold over tid, men at det kan ha dødd av medisinske årsaker er heller ikke utelukket, fortalte de etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten.

Barnets hjemkommune: Hadde samarbeid med familien over lengre tid

Rådmannen i kommunen de biologiske foreldrene bor i, og som barnet ble plassert i fosterhjemmet av, sier til VG at de har hatt et samarbeid med de biologiske foreldrene over lengre tid.

VG har fortsatt ikke fått bekreftet nøyaktig hvor mange måneder barnet var eller hvor lenge det hadde bodd hos fosterfamilien.

Fosterhjemmet ble imidlertid brukt for første gang av kommunen.

– Når det er behov for et fosterhjem utenfor barnets nettverk eller familie, presenterer Bufetat, som har ansvaret for fosterhjemsordningen, aktuelle kandidater, sier rådmannen.

– Vi sjekket da referanser med Bufetat og annen kommune som har benyttet dem som fosterforeldre.

– Hvordan har dette kunnet skje i deres tjeneste?

– Når et barn i barnevernets omsorg dør og politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall, er det en ufattelig tragedie som har blitt mottatt med sjokk og sorg i kommunen. Vi har siden vi ble gjort kjent med hendelsen samarbeidet med og bistått politiet i deres etterforskning og vært i aktiv dialog med fylkesmannen som tilsynsmyndighet. Kommunen jobber etter gjeldende retningslinjer og lovverk. Vi håper at politiets etterforskning og fylkesmannens tilsyn oppklarer hva som har skjedd, sier rådmannen.

Kommunen er også i kontakt med kommunen der de nå siktede fosterforeldrene bodde, Bufetat som har rekruttert og anbefalt det aktuelle fosterhjemmet og Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet.

– Kommunen bistår politiet med alle opplysninger som er nødvendig for deres etterforskning, sier rådmannen.