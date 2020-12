Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja holdt torsdag en pressekonferanse for å nå ut til norskpakistanere med de nyeste coronatiltakene. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Advarer norskpakistanere om høy corona-dødelighet

Bent Høie og Abid Raja advarer norskpakistanere om at de har 20 prosent større sjanse for å miste livet til covid-19, og at det derfor er ekstra viktig at tiltak følges nøye når vi går inn i julen.

Nå nettopp

Torsdag kveld holdt helseminister Høie og kulturminister Raja pressekonferanse spesielt rettet mot det norskpakistanske miljøet sammen med overleger fra Akershus og Oslo universitetssykehus.

Målet var å nå ut med oppdatert informasjon om coronasmitte, sykdom og tiltak for å stanse spredningen av pandemien til denne gruppen.

Pressekonferansen foregikk delvis på urdu og delvis på norsk. Abid Raja tok oppgaven som oversetter, og formidlet alle de viktigste coronatiltakene på urdu. Han sier at regjeringen er bekymret for at smitten skal øke i miljøene der flere ikke snakker så godt norsk, samtidig som de viser til flere eksempler på at coronaviruset rammer norskpakistanere i større grad.

– Høyere risiko

– I denne gruppen er det mange underliggende sykdommer man ikke kjenner til, som gjør at dødeligheten er høyere. Derfor er det viktig å alarmere befolkningen med norsk-pakistansk opphav om at de er særlig risikoutsatt, fordi det er særlig høyere risiko for å dø ved smitte, sier Raja til VG.

Han legger til at det kan være vanskelig å begrense omgangskretsen når man har stor familie, men at alle bør være føre var.

– Det er viktig å vise stor aktsomhet gjennom julen. Selv om det lov til å møtes ti personer, så må man ikke møtes så mange. Man kan være føre var, og bare henge med de man bor sammen med, også er vaksinen rett rundt hjørnet, sier Raja.

OVERLEGE: Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus sier en studie viser høyere dødelighet av corona blant personer fra det indiske subkontinentet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyere dødelighet

Raja presiserer at de ikke holdt pressekonferansen for å stigmatisere en gruppe.

– De er en godt integrert gruppe i samfunnet, men det er mange grunner til at enkelte kan bli alvorlig syke, sier han.

Overlege Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus sier det er mye som tyder på at covid-19-smitten rammer personer med bakgrunn særlig Pakistan, Somalia, Irak og Tyrkia.

En britisk undersøkelse viste at covid-19-pasienter med denne bakgrunnen hadde 20 prosent høyere dødelighet enn majoritetsbefolkningen, selv om man tok høyde for underliggende sykdommer. De som var innlagt på sykehus, var i snitt også tolv år yngre enn pasientene fra majoritetsbefolkningen.

– Gitt denne kunnskapen bør vi norskpakistanere være ekstra nøye med å overholde smittevernreglene, sa Yaqub under pressekonferansen.

les også Solberg vil ha slutt på smittehets mot innvandrere

– Stigma å teste positivt

Under pressekonferansen tydeliggjorde overlegene at det er viktig å ikke føle på skam dersom man tester positivt, bor sammen med noen som har testet positivt, eller har mange nærkontakter.

– Det er ingen som skal føle skam hvis de blir smittet, det kan skje fordi vi er uheldige eller fordi vi har vært på feil sted til feil tid, sa Yaqub.

Han tror også det kan være stigma å teste positivt, men mener det er viktig å ta det felles ansvaret og teste seg.

– Det er stigma å teste positivt. Hvis man for eksempel gjør at hele klassen må i karantene. Vi har eksempler fra Tromsø også, som ikke har noe med norskpakistanere å gjøre, men at sosiale medier har blitt brukt til å latterliggjøre positive tilfeller, sier Yaqub til VG.

Innførte strakstiltak denne uken

Regjeringen la tirsdag fram en rekke strakstiltak for å få ned smitten blant utenlandsfødte. En ekspertgruppe har foreslått 29 tiltak som skal få ned smitten.

Strakstiltak for å få ned smitten blant utenlandsfødte: Flerspråklig koronatelefon

Meldetjeneste til Arbeidstilsynet om manglende etterlevelse av smittevern

Forsøk med frivillig massetesting i områder med høy konsentrasjon av smitte

Vurdere økonomiske kompensasjonsordninger for personer som ikke har opparbeidet rett til sykepenger

Sikre tilgang til karantenelokaler for personer som ikke har mulighet til å følge avstandskravene i egen bolig Kilde: NTB Vis mer

Publisert: 10.12.20 kl. 22:12

Les også