Snakke om følelser I en YouTube-serie snakker Oskar fra Mental Helse Ungdom med kjendiser om følelser mens de gamer. Nå håper han at unge vil stille de vanskelige spørsmålene rundt psykisk helse. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 25. mai, kl. 14:46 Mental Helse Ungdom

Hvordan snakker man sammen om følelser? Og hva er egentlig mental helse?

Slike spørsmål vil komiker Sofie Frøysaa og psykolog Benjamin Silseth ta opp i Mental Helse Ungdom sin YouTube-serie «Spør mer». – Det innebærer åpenhet om mental helse, og konsis, enkel informasjon som er nyttig for mange unge å kjenne til, forteller Silseth. Han tror det er bra at informasjon om psykisk helse publiseres på flere plattformer.

– Ingen spørsmål er for dumme

Psykologen tror og håper vi beveger oss mot en hverdag hvor det er lettere å stille spørsmål til hverandre om hvordan man har det.

Prosjektkoordinator Oskar Fjørtoft Sandanger sammen med Herman Flesvig på innspilling til YouTube-kanalen. Foto: Mental Helse Ungdom

– Det er mye bra innhold på YouTube, men vi følte det manglet litt godt og tydelig innhold om psykisk helse, forteller Oskar Fjørtoft Sandanger.

Han er programleder for Mental Helse Ungdom sin YouTube-serie «Føler’n» og prosjektkoordinator for YouTube-kanalen «Psykt Normalt».

Sandanger har snakket med Herman Flesvig om å være flau, Victor Sotberg om sorg og Rådebank-stjernen Sjur Vatne Brean om vennskap blant annet.

– Det var lettere å snakke om enn forventet, sier Sandanger som nå er i gang med en ny YouTube-serie om psykisk helse.

– Nå slipper vi «Spør mer», som baserer seg på å snakke mer sammen og at ingen spørsmål er for dumme.

Det første temaet serien tar opp er «Hva er psykisk helse?».

– Vi hører ofte at det er viktig å snakke om psykisk helse, men hva er det egentlig?

Psykolog Benjamin Silseth og komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa. Foto: Mental Helse Ungdom

Flere sliter under corona

I serien stiller komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa spørsmål unge har sendt inn til psykolog Benjamin Silseth.

– Det er veldig lærerikt å få innblikk i hva ungdommen lurer på, og de stiller så interessante og gode spørsmål, sier Frøysaa.

Silseth opplever at han lærer mye av å svare på spørsmålene.

– Mange tror kanskje at psykologer kan absolutt alt om alle følelser og tilstander i mennesket, men det kan vi ikke. Det er jo faktisk sånn at vi mennesker har en tendens til å se forskjellig på ting, og det er utrolig interessant. Ved å snakke mer, spørre mer, og svare mer gir vi en god grobunn for utvikling.

Prosjektkoordinator Fjørtoft Sandanger mener serien er spesielt viktig nå.

– Vi vet at folk sliter mer som følge av corona. I chatten til Mental Helse Ungdom har vi en dobling av henvendelser på dager der nye coronarestriksjoner blir lagt frem. Mange har behov for å snakke mer om psykisk helse.

I Studentenes helse og trivselsundersøkelse kom det fram at antallet studenter som har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv under pandemien er høyt.

Nesten halvparten av studentene svarer at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. I tillegg merker hjelpetjenester og telefonlinjer økt pågang.

Skammet seg

Frøysaa og Silseth mener begge det er viktig å snakke om at livet ikke alltid er bra.

– Er det noe dere skulle ønske dere visste om psykisk helse tidligere?

– Jeg skulle ønske at jeg visste at det er en gave å være annerledes, og at jeg ikke trengte å skamme meg over å ha Tourettes Syndrom, sier Frøysaa.

Når hun ser tilbake på tenårene tenker hun at de som ertet henne har mye mer å skamme seg over enn henne, forteller hun.

– Det at de kom med stygge kommentarer om noe jeg ikke kan noe for - dét er skammelig det. Er det ikke ironisk, at det var de som ropte stygge ting og ikke jeg - siden det er det mange automatisk forbinder med Tourettes.

Silseth skulle ønske han visste tidligere at det ikke nødvendigvis er så farlig å ha det dritt.

– Og at livet kan være vanskelig. For noen av oss er livet stort sett komplisert og trøblete, men man kan lære seg å leve med dritten. Så opplever man kanskje å ha det blitt bedre når man ikke streber mot det perfekte hele tiden.

Legges opp til et fasitsvar

På spørsmål om hvordan man kan spør andre om de har det bra, har Frøysaa et tips.

– Spør «Hvordan har du det?» i stedet for den klassiske «Går det bra?». Da legges det jo bare opp til ett fasitsvar, nemlig at det går bra, og det skal mye til for å svare nei.

Silseth sier han tror og håper vi beveger oss mot en hverdag hvor det er lettere å stille spørsmål til hverandre om hvordan man har det.

– Dersom du har en ekte bekymring og mistenker at noen strever litt, tror jeg du ved å vise ektefølt omsorg kan spørre om det aller mest. Det er viktig å skille egen nysgjerrighet fra ønsket om å ville hjelpe. Ved det sistnevnte tenker jeg at du gjør en god handling uansett.