LEDER: Russepresident Sivert August Leirbakk har opplevd at mange har fulgt tiltakene, men innser at russen ikke har vært forsiktige nok. Foto: Privat

930 i karantene etter russeutbrudd i Oslo: − Vi har ikke vært forsiktige nok

930 personer er i karantene og flere hundre er smittet etter et utbrudd i flere russebusser. Russepresidenten ber alle teste seg.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag ble 140 personer registrert smittet i Oslo. Det er fire uker siden tallet på registrert smittede var like høyt på ett døgn.

De fire bydelene i Oslo vest - Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker og Frogner - er hardest rammet. Totalt er 930 personer registrert i karantene i disse bydelene.

– Veldig mange av disse er knyttet til russeutbruddet, men ikke alle. Vi oppfordrer flest mulig russ til å få testet seg så fort som mulig, sier Jorunn Thaulow til VG.

Thaulow er assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker og medisinskfaglig ansvarlig for smittesporingsteamet i vest.

Hun har ikke eksakte tall på hvor mange av disse som har tilknytning til russeutbruddet, eller hvor mange russ som er i karantene.

Stopper russefeiringen

På grunn av rask økning i smitte blant russen har Oslo kommune besluttet å stoppe all russefeiring i en uke. Det vil si til og med tirsdag 8. juni.

Det betyr at all russerelatert aktivitet må stanses. Dette gjelder både Oslo-russen og tilreisende russ fra andre kommuner.

Smittevernoverlegen i Oslo kommune, Frode Hagen, beskriver situasjonen som dramatisk.

– Vi har gått fra en situasjon uten noe smitte blant russen, til en svært rask økning, sier Hagen til Avisa Oslo.

I Oslo er det cirka 6000 russ som startet russefeiringen 17. mai. De skal feire til rundt 18. juni. I år er det 24 russebusser i hovedstaden.

– Omfattende utbrudd

Russepresident i Oslo, Sivert August Leirbakk, sier til VG at det er utrolig kjipt at russefeiringen er stopper i en uke. Han har opplevd at mange har fulgt tiltakene, men innser at russen ikke har vært forsiktige nok.

– Jeg ser helt klart at vi har forbedreringpotenasiale. Hvis vi får fortsette feiringen om en uke, så må alle være mer forsiktige enn det de har vært nå, sier Leirbakk.

116 russ er til nå bekreftet smittet med corona. Det skal dreie seg om fem ulike russebusser. Leirbakk håper at utbruddet ikke er mer omfattende enn det de har kartlagt frem til nå.

– Det kan være et omfattende utbrudd, så jeg oppfordrer alle til å teste seg.

STOPP: All russerelatert aktivitet i Oslo kommune er stanset, og dette gjelder både Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner. Foto: Terje Pedersen

Ikke overrasket

Når osloborgerne senker skuldrene, så vil sånne utbrudd skje, mener helsebyråden i Oslo.

– Vi har hatt en nedadgående trend i lang tid, og kommet ned på et lavt smittenivå. Samtidig har vi fremdeles smitte i byen vår. Dette er en kraftig påminnelse på at vi lever i en mer åpen by med smitte, sier Robert Steen til NTB.

Heller ikke assisterende helsedirektør Espen Nakstad er overrasket over smitteutbruddet.

– Vår hovedbekymring knyttet til dette utbruddet gjelder ikke ungdommene selv, men risikoen for videre smittespredning til eldre aldersgrupper i deres omgangskrets som fortsatt ikke er vaksinert, sier Nakstad til NTB.