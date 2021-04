Dette er planen for gjenåpning av Oslo

Byrådet åpner nå for å kunne samles inntil ti personer i private hjem.

I dag legger byrådet i Oslo frem en plan som består av fem trinn for gjenåpning av hovedstaden.

I dag innføres trinn én.

– Hvis smitteutviklingen fortsetter å være positiv, hvis vi alle fortsetter å følge de reglene som gjelder, da kan vi se fram mot en gradvis overgang til en by og et liv slik vi husker det, som vi har lengtet etter i lang, sier byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse tirsdag.

Trinn én, som innføres i dag, betyr:

Forbud mot flere enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer til stede.

Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.

Det åpnes for 20 deltagere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år.

– Smittetallene har gått ned nå i seks uker på rad, men er nå på de høyeste nivåene som under den andre smittebølgen i høst og etter juleferien, sier Johansen.

Fortsatt er over 100 covid-19-pasienter innlagt på sykehusene i Oslo og på Akershus universitetssykehus. 6,6 prosent av Oslos befolkning er fullvaksinerte.

Byrådslederen varsler at byrådet neste uke vil gjøre en vurdering av om Oslo kan gå til trinn to, det vil si at byrådet åpner:

Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende ·

Kafeer og restauranter ·

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering ·

Treningssentre og lignende. ·

Breddeidrett for voksne ·

Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skolealder. ·

Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier og bibliotek. ·

Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner ·

Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen. ·

Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser.

Innholdet i de enkelte gjenåpningstrinnene og tidspunktet for når de kan iverksettes, vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen, opplyser byrådslederen.

– Vi kan ikke si så mye om timing. Det vil styres av blant annet av smittesituasjonen.

I trinn tre vil byrådet vurdere:

Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer.

Åpning for arrangementer innendørs.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Å fjerne matserveringskravet for skjenking.

I trinn fire vil byrådet vurdere:

Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter.

Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

Skjenking til kl. 24.00

Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen.

I trinn fem vil byrådet vurdere:

Oppheve lokale regler.

Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov.

Synkende smittetrend

Mandag ble det registrert 141 nye smittetilfeller av coronaviruset i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Det er 11 tilfeller flere enn gjennomsnittet de siste syv dagene, som er på 130.

Smittetrenden i Oslo har vært flat eller synkende siden 28. mars, ifølge VGs oversikt.

Smittetoppen kom for seks uker siden, med 2461 registrerte tilfeller på en uke.

I forrige uke ble 911 personer registrert smittet i hovedstaden. Dermed er antall registrert smittede på samme nivå som før den sosiale nedstengingen ble innført i november.

Men nå er nær alle smittetilfeller i Oslo med den mer smittsomme varianten av viruset, som først ble oppdaget i Storbritannia.

– Da vi innførte en sosial nedstenging var vi på det samme smittenivået, men det var et annet type virus. Man kan ikke bare se på tallene, det er to ulike virus vi snakker om, og de oppfører seg forskjellig, sa Oslos helsebyråd Robert Steen til VG forrige torsdag.

Tallene kommunene selv melder kan avvike fra VGs egne tall. Vi henter tallene direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som registrerer tilfeller etter hvor folk er folkeregistrert, og ikke nødvendigvis bor.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar blir klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert. Tallet blir justert når smittetilfellene flyttes til prøvedatoen.