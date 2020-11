KREFTENS DNA: Ved å teste og forstå kreftsvulstens DNA kan man bedre gi målrettet behandling for den spesielle kreftsvulsten. Foto: Christoph Burgstedt / iStockphoto

Millioner til nytt kreftprosjekt: − Helt fantastisk

Myndighetene spytter nå inn nye 50 millioner i et prosjekt som skal gi nytt håp for pasienter med utbredt kreft som har fullført standard behandling.

Det skjer nå en stor satsing på persontilpasset kreftbehandling hos norske helsemyndigheter.

Persontilpasset kreftbehandling vil si at den enkelte pasient kan få spesiell behandling basert på biologisk kunnskap om pasientens kreftceller, hvor svulsten sitter, størrelse på svulsten og mulighet for operasjon. Sammen med kunnskap om mutasjonene i kreftcellene, kan legene velge den eller de behandlingsmetodene som mest trolig vil fungere for hver enkelt pasient, ifølge Kreftforeningen.

Alle kreftdiagnoser

De regionale helseforetakene har i 2020 allerede avsatt 50 millioner kroner til en nasjonal plan for etablering av en infrastruktur og nettverk for presisjonsmedisin. Det er Helse Sør-Øst som skal styre denne utviklingen.

I tillegg har de altså mandag besluttet å gi ytterligere 50 millioner til en spesiell nasjonal studie, Impress Norway, som ledes av Oslo universitetssykehus (OUS) og som starter på nyåret 2021.

KLINBEFORSKs programstyre besluttet tidlig i 2020 å avsette inntil 50 mill. kroner til forskning for et studieprogram innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin på kreftområdet, sier leder av programstyret Jan Frich.

– Hvem kan delta i denne studien?

– Denne studien er åpen for alle norske kreftpasienter som har fått standard behandling. Det gjelder alle kreftdiagnoser, sier professor, kreftlege og leder for Impress-studien, Åslaug Helland til VG.

BEGEISTRET: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen Foto: Lise Åserud

– Dette er helt fantastisk! Støtte til IMPRESS innebærer at flere i hele Norge får tilgang til kreftbehandling av topp kvalitet. Det igjen kan bety at mange flere vil overleve kreft og leve lenger med sin kreftsykdom. Kreftpasienter vil også i større grad unngå behandling som ikke har effekt, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, til VG.

Hun opplyser for øvrig at også Kreftforeningen nylig har bestemt å støtte Impress-studien. De har gått inn med 16 millioner kroner.

250–500 pasienter

15 sykehus er med i studien som er den største kreftstudien vi har hatt i Norge, ifølge Helland.

– Det forventes at om lag 250–500 pasienter i året vil kunne inkluderes i Impress-studien. De skal inkluderes på det sykehuset de behandles i i dag, sier Helland.

I prosjektet vil de prøve ut legemidler som alt er tilgjengelig på markedet, og de jobber med å få farmasøytiske selskaper til å gi gratis medisin til pasientene.

Helland forteller at mange i dag drar til utlandet for å få gentester og behandling. Dette prosjektet vil gi norske pasienter tilgang på persontilpasset medisin.

I studien tas det utgangspunkt i at det er kreftens DNA-egenskaper som vil avgjøre hvilken behandling man skal velge. Derfor er gentesting en viktig del av prosjektet.

– Det er viktig å teste kreftsvulstens DNA. Ved å skjønne kreftsvulstens DNA kan vi bedre gi målrettet behandling for den spesielle kreftsvulsten, sier Helland.

I målrettet behandling gis medikamenter som er målrettet mot en genfeil. Pasienter uten denne genfeilen i kreftcellene vil ikke ha nytte av behandlingen, ifølge kreftlegen.

I tillegg vil de kunne sammenligne med DNA-funn fra andre pasienter.

LEDER PROSJEKTET: Åslaug Helland (foran) leder Impress-studien sammen med adm.dir. i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus. Foto: Gunn Kristin Sande

Dette prosjektet er en milepæl mener lederen for Helse Sør-Øst

– Vi står nå overfor et taktskifte innen persontilpasset medisin, hvor tanker og planer settes ut i praksis og flere pasienter får mulighet til utprøvende behandling ved kreft. Vi har veldig mange gode forskningsmiljøer i Norge, og dette prosjektet gjør at vi kan samarbeide bedre på tvers, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Lofthus forteller at Helse Sør-Øst RHF i 2019 øremerket 15 millioner kroner for satsing på presisjonsmedisin, spesielt for å utvikle gentesting og bioinformatikk analyse ved OUS. Det foreslås ytterligere 15 millioner kroner til denne satsingen i 2021.

– De fire regionale helseforetakene vil nå se på hvordan vi kan bruke kunnskap fra studien for å tilrettelegge for persontilpasset medisin ved innføring av nye legemidler i Norge, sier Lofthus.

