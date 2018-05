TILBAKE: Natteravnene på Vestli er glad for at de får lov å patruljere i området sitt igjen. Foto: Helge Mikalsen/VG

Natteravnene på plass igjen etter patruljeringsstopp: – Godt å komme i gang igjen

Publisert: 05.05.18 00:43

VESTLI (VG) VG ble med da natteravnene gjenopptok ravningen etter klarsignal fra politiet.

Fredag ettermiddag bekreftet leder for politiet Enhet Øst, John Roger Lund, at de nå anser det som trygt for natteravnene å gå i Vestli i Stovner bydel igjen.

Bakgrunnen for anmodningen om patruljeringstans kom etter to hendelser for tre uker siden der natteravnene oppleve å bli sjikanert og kastet sten på av en gjeng med ungdommer på Vestli.

På mandag meldte politiet om en hasteansettelse av 30 nye politibetjenter for å styrke ressursene i de mest belastede områdene i byen.

– Grunnen til at vi nå har sagt til natteravnene at det er trygt og ferdes ute på kveldstid igjen, er at vi har styrket tilstedeværelsen av politi i området. Dette er vi selvfølgelig glad for da de spiller en viktig oppgave i det å være synlig og tilgjengelig for borgerne, sier Lund på telefon til VG.

Glad var også Natteravn-leder for bydel Vestli, Annstein Garnes, da VG snakket med han etter at nyheten ble kjent.

– Det er jo det vi har ønsket hele tiden. Vi har jo hatt et opphold på én uke, så det er godt å komme i gang igjen, sier han.

Han forteller at noen av ravnene inkludert han selv, har fortsatt og gått rundt på kveldstid i sivile klær, til tross for anmodningen fra politiet.

– Ja, noen av oss har tatt med oss bikkjene våre og gått en liten tur. Det har jo vært voldsomt med politi den siste tiden, så det ser jo ut som de har fått litt kontroll nå.

Så dere føler dere trygge på at det er sikkert å ravne nå?

– Nei, vi føler vel ikke at det er helt slik det burde være. Det burde jo ikke være noen grunn til at folk skal ønske og angripe oss.

Garnes var spent på om det kom til å dukke opp noen på så kort varsel da VG snakket med han på ettermiddagen.

– Jeg aner ikke hvor mange som kommer til å dukke opp i dag. Det kom jo litt brått på. Vi pleier jo å sende ut SMS på onsdager, men ettersom vi først fikk den gode nyheten fra politiet i ettermiddag, så fikk vi jo ikke sendt den ut før nå. Vi har jo ingen påmeldingsplikt, så det blir spennende å se.

Garnes hadde dog ingen grunn til bekymring.

Da VG dukket opp på Natteravnenes møtested på Vestli T-banestasjon klokken 20 fredag kveld, var det allerede godt med folk som hadde ankommet.

En av disse var FAU-leder på Vestli barneskole Nasim Khaliq, som har gått natteravn siden de startet opp i fjor sommer.

Hun forteller at hun akkurat hadde gått av vakt da den urovekkende hendelsen tok sted for tre uker siden.

– Det var veldig trist det som skjedde. Mange av oss følte nederlag da vi fikk beskjed om å stoppe ravningen. At vi hadde tapt kampen og de som hadde kastet sten hadde vunnet. Samtidig var jeg også litt engstelig for at folk skulle bli skremt av det som skjedde og ikke være med lenger, men det ser ikke ut som jeg hadde noe å bekymre meg for, sier hun mens hun ser seg rundt i rommet.

Har du noen gang følt deg utrygg når du har vært ute og ravnet?

– Nei, jeg føler meg veldig trygg. Jeg kan dog bli litt smånervøs når jeg tar av meg vesten og skal gå hjem alene etter ravningen på kveldstid. Spesielt på vinteren når det er bekmørkt, innrømmer hun.

Khaliq er fra Pakistan men kom til Norge da hun var syv år. Hun har bodd på Vestli siden 2000 med familien sin. Hun forteller om det hun mener har vært en negativ utvikling i området det siste året.

Vestli har jo egentlig alltid vært et veldig rolig sted. Det er først nå den siste tiden at ting har eskalert, sier hun og viser til episodene hvor steiner har blitt kastet mot biler fra en bro, bilbranner, snøballkasting og steinkasting mot vektere og politi.

Lørdag for én uker siden var det også en skyteepisode på en pizzarestaurant ved torget på Vestli.

Khaliq, som selv har tre gutter på henholdsvis 8, 11 og 13 år, mener at et av problemene til den negative trenden er mangelen på tilstedeværende foreldre.

– Foreldre må ha bedre kontroll over hva barna driver med. Jeg mistenker at en del av dem ikke har noen anelse over hva som foregår der ute.

Hun håper at flere ønsker å være med på natteravning fremover.

– Jeg håper spesielt at flere mødre ønsker å være med. Dette er noe jeg jobber aktivt for, sier hun.

– lar oss ikke stanse

Ap-politiker Jan Bøhler var også på plass under ravningen. Bøhler var selv én av intiativtakerne til oppstarten i fjor og er et kjent ansikt i lokalmiljøet.

– Det var viktig at vi kom i gang igjen så fort som vi har gjort. Det er viktig for dem som går å føle at de har vunnet. At vi ikke lar oss stanse. Jeg er også glad for at politiet er på plass. Det virker som de har fått bedre kontroll over situasjonen. Jeg håper at de fremover vil ta seg mer tid til å bli kjent med lokalbefolkningen og ungdommene som bor her og jobbe mer forebyggende, sier han.

Det håper også leder for Stovner Arbeiderparti Awais Aslam. Som Bøhler, valgte han også å komme og vise sin støtte til natteravnene i dag.

– Det som har skjedd, er ikke akseptabelt, Vi kan ikke ha det sånn. Det er helt klart at det er noen instanser som har sovet litt i timen da det har vært en gradvis negativ utvikling i området. Det har jo ikke ringt noen bjeller eller slått noen alarm før nå.

Han peker på mangel på tiltak og muligheter i bydelen som to medvirkende årsaker.

– Jeg kjenner mange av disse ungdommene, og 97 prosent av dem er jo veldig greie. Så er det de som har falt ut av ulike årsaker. Dette er jo våre barn, våre ungdommer, våre søsken. Det er viktig at vi nå står samlet og viser at vi bryr oss om dem.

Han forteller at det nå er iverksatt to fritidstilbud for barn og unge i nærområdet, og håper de kan være med å forebygge at det forekommer flere urovekkende hendelser i fremtiden.

– I tillegg må politiet bli flinkere til å ta bakmennene. Uten de får jo ikke kriminaliteten rom til å blomstre, sier han-