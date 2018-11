HVEM BESTEMMER? Mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres? spør Ap-politiker Marianne Marthinsen i et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Marianne Marthinsen mistet datteren sin. Nå stiller hun Erna Solberg personlig abort-spørsmål

For noen år siden mistet Ap-politiker Marianne Marthinsen sin 15 måneder gamle datter etter alvorlig sykdom. Nå spør hun hvem som bestemmer, dersom hun blir gravid med et foster med samme tilstand.

«Det har blitt personlig. Statsministeren har en uke på seg til å svare», skriver Marthinsen på Facebook, der hun har lagt ut et bilde av et skriftlig spørsmål hun nå har sendt til statsminister Erna Solberg .

I 2005 fikk Martinsen datteren Hedda, som hadde en hjerneskade. Hun døde etter en lang og tøff kamp på sykehuset.

Fredag bestemte KrF seg for å søke regjeringsmakt med dagens Solberg-regjering. Flere mener statsministerens utspill om at hun er villig til å endre abortloven , slik som KrF ønsker, var avgjørende for retningsvalget.

Marthinsen har lagt brevet ut på sin egen Facebook-siden, med en rekke støtteerklæringer i kommentarfeltet:

Hva mener statsministeren?

Nå har Ap-politikeren sendt et spørsmål til Solberg, der hun trekker frem opplevelsene med datteren;

« For noen år tilbake fødte jeg en datter. Hun var alvorlig syk og døde 15 måneder gammel. Tilstanden hennes var muligens genetisk betinget og gjentakelsesrisikoen er ukjent. Jeg har derfor følgende spørsmål:

1) Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres?

2) Hva mener statsministeren med begrepet «levedyktig»? Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?»

VG har bedt om en kommentar fra statsministerens kontor, som ennå ikke har besvart henvendelsen.

I tråd med Stortingets forretningsorden må statsministeren svare stortingsrepresentanten på det skriftlige spørsmålet innen en uke.

Skaper reaksjoner

Abortdebatten startet med at KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, som nå skal lede forhandlingene med regjeringspartiene, utfordret både Høyre og Arbeiderpartiet på om de var villige til å forhandle om abortlovens paragraf 2c, som gjelder retten til abort i tilfeller der barn fødes med alvorlige sykdommer.

Høyre-lederen svarte med å ville gi sin støtte til KrF om et forbud mot såkalt tvillingabort, og sa også at hun var åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen som gir rett til abort i tilfelle det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

Men temaet er krevende, også internt i Solbergs eget parti. I 2013 gikk Solberg inn for at alvorlig sykdom hos fosteret ikke skulle være selvstendig abortgrunn etter uke 12. Det sa landsmøtet til Høyre blankt nei til.

Statsministerens utspill har skapt reaksjoner gjennom helgen, selv om Solberg i Debatten på NRK presiserte at hun mener endringer i praksis ikke vil innebære store forskjeller i praksis.

– I dag er det 99 prosent av kvinnene som kommer i nemnd, som får abort. I de aller, aller fleste situasjoner, vil det være det samme, sier Solberg til kanalen.