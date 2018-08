BYGDA I SORG: Langs stien der 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept er det lagt ned blomster, lys og bamser. Foto: TROND SOLBERG

Sunniva-drapet: Politiet har ingen teori om motiv

Publisert: 01.08.18 21:31

JÆREN (VG) Etter tre dagers intens etterforskning har politiet fortsatt ingen anelse om hva som utløste drapet på Sunniva Ødegård (13).

Mandag ettermiddag møtte den drapssiktede 17-åringen på eget initiativ opp hos politiet. Kort tid etterpå ble han siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13).

17-åringen sier han er uskyldig, men politiet tror han drepte den 13 år gamle jenta, en gang sent søndag kveld eller natt til mandag.

Hvorfor fremstår som uforståelig. Også for politiet.

– Vi har ikke noe bilde av et motiv, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til VG.

Politiet uten svar

Den siktede gutten har så langt gjennomført ett avhør, kvelden han kom til politiet.

I tillegg møtte han i går til avhør der han skulle konfronteres med funn fra den foreløpige obduksjonsrapporten. Siktede avbrøt imidlertid avhøret etter kun kort tid, opplyser Dahl.

Han vil ikke si noe om hvorfor.

Hvordan vil du beskrive avhørene?

– Han møter til avhør. Vi har mye vi lurer på, som vi ikke har fått svar på fra ham så langt, sier Dahl.

Ikke alltid svar

Tidligere etterforskningsleder og krimforfatter Jørn Lier Horst forklarer at det ikke alltid er mulig for politiet å fastslå motivet i drapssaker.

– For gjerningsmannen er det jo alltid en grunn for at han har handlet som han har gjort, men for andre kan det være veldig vanskelig å forstå. Mange drap i Norge handler om psykiatri, og da finner man ikke et rasjonelt motiv, selv om drapet lar seg forklare, sier Horst til VG.

Han understreker at det å finne motiv kan være svært viktig både for politiet og for de etterlatte. Ofte er spørsmål om hvorfor det som gnager i månedene og årene etter en grufull drapshandling.

– Det er jo noen handlinger som nesten er for grusomme til å sette ord på. Da sitter ofte en tilståelse veldig langt inne. Det er i sånne saker man kanskje blir stående uten svar, sier Horst.

Kritisk fase

Horst jobbet frem til 2013 som etterforskningsleder i daværende Vestfold politidistrikt. Han sier at det å finne motiv kan være kritisk tidlig i en etterforskning, spesielt hvis det er en ukjent gjerningsmann.

Horst sier at politiet ofte jobber ut ifra generelle hovedteorier.

– Vi har noen faste hovedmotiver. Hevn, begjær og økonomi, men også det å drepe for å skjule en annen forbrytelse, sier Horst.

I tillegg sier han at det er svært viktig å få gjort mye de første dagene.

– Jeg regner med at veldig mye allerede er gjort. Politiet har frigitt funnstedet og det tekniske arbeidet der er tydeligvis ferdig. Det handler om å etablere en dødsårsak, og i det tilfelle vil det være sentralt å finne en gjenstand eller et våpen, sier Horst.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl vil hverken si noe om dødsårsaken eller om et eventuelt drapsvåpen.

– Så er det viktig at man får snakket med vitner så tidlig som mulig når man skal kartlegge bevegelsene til både offeret og gjerningsmannen. Målet er å få deres forklaring før den er farget av hva de har snakket om med andre og hva de har lest i avisen, sier Horst.

Ifølge VGs opplysninger har politiet avhørt en rekke vitner som mener å ha observert den siktede 17-åringen på sykkel kvelden før Sunniva Ødegård ble drept.

Anker ikke

Politiet tok seg onsdag inn i garasjen der den siktede gutten er bosatt og beslagla en grå terrengsykkel. De tok også med seg flere gjenstander fra boligen.

Forsvareren til den varetektsfengslede 17-åringen, advokat Tor Inge Borgersen, sendte onsdag en skriftlig uttalelse til NTB:

– Siktede har i dag besluttet at kjennelsen ikke vil bli anket. Han fastholder imidlertid at han er uskyldig, men har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av mistanken, sier advokat Tor Inge Borgersen.