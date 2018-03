AVVENTENDE: Kulturminister Trine Skei Grande gratulerer Johannes Høsflot klæbo med sprintgullet i Pyeongchang, men vil foreløpig ikke flagge noen støtte til et nytt Lillehammer-OL. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

FrP, Ap og Venstre lunkne til nye OL-planer

Publisert: 08.03.18 20:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-03-08T19:54:11Z

Det politiske Norge møter foreløpig Lillehammers siste OL-planer med en stor dose skepsis.

Torsdag kunne VG fortelle at Lillehammer planlegger å søke om å arrangere vinter-OL i 2026 eller 2030. Planene innebærer at flere øvelser blir spredt rundt i landet. Samtidig legger arrangøren opp til en langt mer nøktern kostnadsramme enn de siste OL-arrangementene i Russland og Sør-Korea.

Planene er utformet sammen med rådgiver og OL-veteran Gerhard Heiberg, basert på ny informasjon fra Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Nei til Oslo-OL

Det er knappe fire år siden politikerne satte foten ned for planene om et OL i Oslo i 2022. Avgjørelsen kom etter en opphetet debatt, blant annet i kjølvannet av VGs avsløringer om IOC-toppenes krav til søkerlandene.

I det politiske miljøet er det fortsatt betydelig skepsis til å gå inn i en ny søknadsprosess. Frp-leder Siv Jensen priser nøkternheten i Lillehammers OL-planer, men legger likevel ikke skjul på at hun er tvilende til prosjektet.

– De skal absolutt ha for at de har lagt an en nøktern tilnærming. Det har ikke skjedd så ofte. Vi har vært i gullrus en stund, og da kan det være greit å helle litt kaldt vann i årene til et jublende folk, sier hun:

– Mitt spørsmål er om dette er noe vi bør prioritere? Vi skal ruste opp forsvaret, bygge vei og bane, sykehus og mange sykehjemsplasser. Og vi skal ha politi i gatene. Det er skattebetalerne som skal betale.

– Skal vi si ja til OL, så må vi si nei til noe annet. Det handler også om breddeidrettens tilgang til idrettsanlegg. Det kan være vi er bedre tjent med en stabil finansiering av det, enn å bruke milliarder på et OL, sier Jensen.

Idrettens initiativ

Heller ikke kulturminister Trine Skei Grande (V) vil flagge noen støtte til en norsk OL-søknad nå.

– Jeg mener at Norge fra tid til annen bør arrangere store mesterskap og at det hadde vært bra om mer tradisjonelle vintersportland påtar seg å arrangere. Men det må i første rekke være idretten som tar slike initiativ. Uansett må en søknad kvalitetssikres grundig, så det er helt umulig for meg å ta stilling til en sånn sak basert på medieoppslag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er positiv til at Norge påtar seg store idrettsarrangementer, men har liten tro på at et nytt OL i Norge er en aktuell problemstilling.

– Arrangementene har utviklet seg på en måte som er i overkant av hva som er rimelig i vår tradisjon, både i omfang og i kostnader. Det er positivt at IOC sender signaler om mer nøkterne arrangementer, men jeg synes ikke vi har sett det demonstrert i praksis til nå, sier Støre.

– Det finnes mange andre internasjonale arrangementer Norge kan søke, som VM, der vi har vist frem fremragende arrangementer, både i Trondheim og i Oslo.